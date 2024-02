'La Segura': dan a conocer impactantes imágenes de supuesta brujería que le hicieron

El estreno de la Casa de los Famosos Colombia ha dejado un sinnúmero de reacciones en redes sociales sobre los participantes. Durante estos días, varios de ellos han dado a conocer diferentes anécdotas suyas, las cuales han generado asombro entre todos los seguidores y compañeros.

Una de las historias más impactantes la dio a conocer Natalia Segura, más conocida como 'La Segura'. En días anteriores la reconocida influenciadora reveló que en años anteriores fue víctima de magia negra por culpa de una de sus examigas, quien decidió recurrir a este tipo de prácticas al sentir envida por varios proyectos que estaba realizando.

“Una vez me senté con Javier (uno de sus mejores amigos) a botar cosas de esa persona, y tenía fotos de cuando empezó nuestra relación de amistad y cuando terminó y, la diferencia en el lenguaje corporal es muy evidente”, aseguró la creadora de contenido.

Amigo de La Segura revela impactantes imágenes

Tras estas declaraciones, ‘El Ken colombiano’, amigo de ‘La Segura’, contó a través de su perfil de Instagram que él fue testigo de lo que tuvo que padecer la mujer y, de paso, compartió imágenes del posible entierro que le hicieron en un cementerio y hasta de un gusano negro que habría vomitado.

“Empezamos a sentir todos como que estábamos en depresión, teníamos mucha ansiedad, estábamos como emocionalmente y hasta económicamente, estábamos como muy mal todos”, contó este personaje.

“Cogió la almohada, la abrió y sacó una bolita. En esa bolita, la desarmó y había unas figuritas como de una serpiente, tierra de cementerio, una moneda, una pulsera de oro, que nosotros sabemos bien de quién era esa pulserita de oro y eso fue súper aterrador”, agregó.

No obstante, una de las imágenes más impactantes en la grabación fue en la que la influenciadora se ve vomitando una especie de gusano negro. “Yo cogí un balde del lavadero, cuando sale una cosa negra. Entonces, de un momento a otro, empezó a abrir las patas y las tenazas y era un gusano gigante (...) ¿Y yo le decía, pero dígame, esto hace cuánto está mi cuerpo? Porque es que eso no lo veía. Yo he pasado por 1000 resonancias y nadie las veía”, relató.

¿Cómo ver La Casa de los Famosos Colombia?

Para disfrutar de la nueva edición de ‘La casa de los famosos’ sintonice el Canal RCN de lunes a viernes, de 9:00 a 10:00 de la noche. Los fines de semana, sin embargo, la transmisión iniciará a partir de las 8:00.

Además, si quieres ver la señal en vivo 24/7 sin censura, ¿qué esperar para unirte a Vix? Esta plataforma contará con todos los detalles de lo qué pasa dentro de La Casa de los Famosos Colombia.