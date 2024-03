La casa de los famosos: La Segura explotó con una de sus compañeras

La convivencia entre los participantes de La casa de los famosos cada vez está más compleja, y es que durante las últimas horas hemos visto peleas y discusiones entre ellos por cosas meramente de convivencia, como fue el caso de Omar Murillo y Alfredo Redes, misma que puso al mismo ‘bola’ 8 a discutir con Diana Ángel.

Todo parece indicar que las cosas no quedaron ahí, y que durante este viernes santo, la paz y el regocijo no han sido los protagonistas, pues ahora el turno fue para La Segura, quien aseguró que no aguanta más las formas y falta de respeto de una de sus compañeras de casa.

¿Con quién se peleó La Segura en La casa de los famosos?

Al parecer gran parte del nuevo problema pasa por el tono que utiliza Sandra Muñoz a la hora de comunicar las cosas, y es que esto no solo se lo ha hecho saber La Segura, sino varios de sus compañeros, solo que la influencer fue la que explotó y le pidió respeto.

¡Conmigo no!

¿Quién lo iba a pensar? Todo parecía indicar que tanto Sandra, como Karen y La Segura, tenían una gran relación, pero con el paso de los días esta se ha deteriorado, y esto en gran parte por las formas que utiliza la actriz manizaleña para hablarle a sus compañeros.

¡Yo jamás te he hablado mal, pero tú sí estás acostumbrada a hacerlo!

Con estas palabras, Natalia le expresó su descontento a Sandra, quien al inicio de la semana también tuvo sus más y sus menos con Juanda e Isabella, en ese momento por la decisión de Isabella de que el joven compartiera con ella el cuarto del líder.

Sandra Muñoz renunció a la cocina de La casa de los famosos

Y es que con lo sucedido con Isabella, Juanda y La Segura, Sandra no para de dar de qué hablar, pues también tomó la decisión de no cocinar más y retirarse de la cocina de la casa, ya que ella asegura que es muy difícil tener contentos a todos, y que no le gusta las reacciones de algunos.

No te pierdas La Casa de los Famosos Colombia todas las noches a través de Canal RCN y accede en tiempo real 24/7 con la app de ViX.