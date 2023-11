Yina Calderón revela la causa del divorcio entre Andrea Valdiri y Saruma: "le gustan con dinero"

La reconocida influenciadora, Andrea Valdiri y el creador de contenido, Felipe Saruma, han sido tendencia nacional en los últimos días luego de que ambos confirmaran la ruptura de su relación por medio de las redes sociales. El pasado jueves, Valdiri publicó por medio de sus historias de Instagram el fin de su relación, noticia que dejó consternados y tristes a muchos fanáticos.

Aunque no entregó detalles de la terminación de su relación, si insinuó que "hay cosas que no son negociables" y que, en su caso, no podría tolerar una relación bajo la hipocresía.

Tras conocerse la ruptura, usuarios en redes sociales y hasta otros influenciadores se atrevieron a develar los detalles del divorcio de esta pareja. Una de las que hizo más eco fue la postura de Yina Calderón, quien se ha caracterizado por ser polémica en redes sociales e incluso tener cruces con Valdiri en redes.

Yina Calderón habló del divorcio entre Valdiri y Saruma

La influenciadora huilense afirmó que conoce muy bien a Andrea Valdiri y consideró que la diferencia de edad entre esta pareja fue una de las claves para el fin de su amorío. “A mi amiga le atraen otras cosas, como los yates, los lujos y la plata”, fue la primera respuesta que entregó Calderón.

Sumado a esto, Yina aseguró que a la reconocida bailarina le "gustan ya mayores, formados, con dinero, no un pollito que apenas está empezando, ella no está para construir”.

Por último, la influenciadora que se dio a conocer por su participación en el reality 'Protagonistas de Novela", manifestó su postura en el fin de una relación con otra persona. “Yo digo que si se acaba el amor hay que decir chao de una vez, si no están siendo felices nada los obliga a estar juntos ni a convivir”, concluyó.

Andrea Valdiri lanza indirectas en redes

Hasta el momento, la barranquillera no se ha pronunciado en sus redes por las palabras de Calderón. Sin embargo, ha dejado ver en sus redes sociales ciertas indirectas por el fin de su relación.

Valdiri se destapó con sus seguidores cantando y bailando 'El DM', la canción de vallenato de Diego Daza, que al parecer es la que mejor define su situación actual tras su divorcio con el santandereano Felipe Saruma.