Karol G se lució con el 'Mañana Será Bonito Fest': video del gran montaje en el Atanasio Girardot

El próximo viernes 1 de diciembre, el 'Mañana Será Bonito Fest' llegará a Medellín. Karol G ya anticipó que ofrecerá un espectáculo imperdible en el Atanasio Girardot. La idea es entregarle al público un festival similar a Coachella y Tomorrowland, por lo cual usará todo el complejo olímpico, no solo el estadio. La 'Bichota' no ha revelado a qué artistas invitó a la capital antioqueña, pero se espera que sean cuatro colegas quienes la acompañen en este innovador evento.

Atlético Nacional e Independiente Medellín se tuvieron que 'mudar' para darle paso a Carolina Giraldo Navarro. El jueves, el DIM recibirá a Millonarios en el Estadio Metropolitano Ditaires; mientras que el domingo, el 'clásico paisa' se jugará en el Polideportivo Sur. Esta flexibilidad del fútbol demuestra la magnitud del montaje. Están instalando una tarima enorme en el estadio del 'verde' y del 'poderoso'; y en sus inmediaciones, los organizadores tendrán preparadas varias sorpresas.

"Yo no sé en qué momento se les ocurrió pensar que no iba a poner a Colombia en el mapa. Todo lo que hago es por ustedes. Claro que allá estaré y nos veremos. Esto no será en solo el estadio, tendremos todo el complejo olímpico para nosotros y durante todo el día ocurrirán cosas", señaló Karol G cuando anunció este festival en sus redes sociales.

Videos del montaje del 'Mañana Será Bonito Fest' en el Atanasio Girardot

Faltando 4 días así va el montaje del escenario principal del Mañana Será Bonito Fest de de Karol G en Medellín 🌸🏟️ pic.twitter.com/aEqIECHuyp — Migue :) (@Miguel_G_1_1) November 27, 2023

La promesa que Karol G le hizo al público colombiano

"Se me ocurrió una idea de cómo le llevaba una experiencia diferente a mi casa, yo he tenido la oportunidad de participar en festivales impresionantes, estuve en Coachella y en Tomorrowland, allí la gente vive una experiencia superincreíble, no es como a ver el show y se van, sino que es una experiencia de todo el día", concluyó.