Este es el nuevo, y lucrativo, negocio del 'streamer' WestCol

El streamer colombiano Westcol ha dado un giro radical a su carrera al incursionar en el mundo de la música. Con su nuevo proyecto, "W sound", el joven creador de contenido ha demostrado tener un talento innato para la música urbana, género que domina junto a los reconocidos artistas Blessd y Ovy on the drums.

Su primer sencillo, "Soltera", ha causado sensación en las plataformas digitales, posicionándose rápidamente entre las tendencias musicales más escuchadas en Colombia.

El video musical, que sigue la línea estética de Bizarrap, ha sido muy bien recibido por el público, acumulando miles de reproducciones en pocas horas.

La colaboración entre Westcol, Blessd y Ovy on the drums ha sido un éxito rotundo, demostrando que el streamer colombiano tiene un futuro prometedor en la industria musical. Su incursión en este nuevo proyecto no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino que también ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

Datos clave del éxito de "Soltera", la nueva canción de la W Sound

Spotify: El tema se posicionó en el puesto número ocho de la lista "Top 50: Colombia" en Spotify, demostrando su gran popularidad entre el público colombiano. YouTube: "Soltera" se convirtió en tendencia nacional en YouTube, alcanzando miles de reproducciones en sus primeras horas de lanzamiento. Influencia de Bizarrap: El video musical de "Soltera" sigue la estética minimalista y efectiva de Bizarrap, lo que ha contribuido a su éxito.

Con este lanzamiento, Westcol ha demostrado que es mucho más que un streamer. Su talento para los negocios y su habilidad para conectar con su público lo posicionan como una de las nuevas promesas de la producción musical en Colombia.