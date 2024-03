¿Quién es la actriz y pareja de Julián Trujillo que estuvo en La Casa de los Famosos?

Este jueves, La Casa de los Famosos tuvo una nueva visita para uno de sus participantes. En esta oportunidad, el encargado de recibir este regalo fue el actor Julián Trujillo, quien no pudo aguantar las lágrimas al ver a su pareja.

Se trata de Susana Rojas, actriz que ha tenido paso por varias producciones del Canal RCN. Su entrada se dio con una intensa mirada que terminó brillando al momento de encontrarse con su pareja, Julián.

Al verlo, Rojas no dudó en darle un enternecedor beso al actor y dejarle un sentido mensaje. "Te amo, gracias, tus papás te mandan a decir que están orgullos de ti, que les encanta verte todas las noches (…) Lo estás haciendo muy bien, eres lo máximo, eres lo más lindo. Sigue demostrando ese hombre maravilloso que eres, caballeroso, correcto, que sabe hacer las cosas bien, no te preocupes por nada, no estás como profe, relajado”, dijo.

Al finalizar, Susana se dirigió hacia algunos participantes como Mafe Walker, Bola 8 y Martha Bolaños.

¿Quién es Susana Rojas, la pareja de Julián Trujillo?

Susana Rojas es una reconocida actriz que es recordada por su gran papel de antagonista en la producción del Canal RCN, 'Chepe Fortuna'. Allí, Susana realizó el papel de Yadira Cienfuegos una mujer indígena que buscaba quedarse con el amor de Chepe.

Actualmente, Susana sostiene una estable relación con Julián hace varios años y, aunque no comparten mucho de su vida personal en las redes, ella es el principal bastión y apoyo para que el actor continúe luchando en la competencia.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos?

¿Quieres seguir de cerca a tus famosos favoritos? Sintoniza La Casa de los Famosos Colombia todas las noches en el Canal RCN y disfruta del acceso en vivo las 24 horas mediante la app de ViX.