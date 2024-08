Lorelei Tarón confesó sus primeras impresiones de vivir en Colombia: "Es un sueño hecho realidad"

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón son una de las parejas más queridas y admiradas del ámbito deportivo y del entretenimiento en Colombia. Juntos han vivido una nueva y emocionante etapa en su vida desde su llegada a Colombia.

Tras el fichaje de Falcao por el equipo bogotano Millonarios, el ‘tigre’ ha cumplido su sueño de jugar en el club que siempre admiró desde niño. Ahora, tanto él como su esposa están en proceso de adaptación a la vida en el país sudamericano.

En una reciente entrevista para el programa "Sinceramente Cris" en YouTube, Lorelei Tarón compartió sus impresiones sobre esta nueva etapa.

Aunque la familia de Tarón Falcao se encuentra muy contenta, la adaptación a un nuevo entorno no ha sido completamente fácil. Lorelei, quien antes solo visitaba Colombia por breves períodos, comentó que vivir en el país ha sido un cambio significativo.

Aunque la experiencia es positiva en general, reconoció que hay diferencias culturales con las que aún están ajustándose.

Entre los retos mencionados por Tarón está la rutina diaria en Colombia. La esposa del futbolista confesó que ha tenido que ajustarse a nuevas costumbres, como los horarios madrugadores y el tráfico intenso.

"La madrugada de los colombianos es tremendo. Yo digo uy no, no, no. Los colegios entran muy temprano y digo ¿por qué comienzan tan temprano? Pero bueno, al final te adaptas y te tienes que acostar más temprano”, mencionó Lorelei en medio de sonrisas.