James Rodríguez, Falcao y los otros cinco colombianos que pasaron por Rayo Vallecano

Este lunes 26 de agosto, se confirmó el fichaje de James Rodríguez por el Rayo Vallecano. El volante cucuteño, de 33 años, se convirtió en el séptimo colombiano en llegar al cuadro madrileño. El '10' de la Selección Colombia espera brillar con los 'franjirrojos' y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto.

Brayan Angulo fue el primer futbolista 'cafetero' en llegar a Vallecas. El lateral caleño dio el 'salto' al balompié europeo desde el América de Cali, club en el cual se formó. Después de unos efímeros pasos por Boavista y Leixões, de Portugal, llegó a LaLiga. En 2009, fichó por Deportivo La Coruña.

Jugó escasos dos partidos con el 'dépor'. Iba a ser el suplente de Filipe Luís; sin embargo, sufrió una rotura del ligamento cruzado. En la temporada 2010-11 fue transferido al Rayo. No tuvo protagonismo con 'la franja', pues disputó cuatro encuentros (360' minutos). Cabe resaltar que durante esa cesión logró el ascenso a la Primera División.

Johan Mojica y su paso por el Rayo

Johan Mojica, una de las figuras de Colombia en la última edición de la Copa América, tuvo su primera experiencia internacional en el Rayo. Después de brillar con el Deportivo Cali, llegó a el 'matagigantes'. Disputó 22 partidos (1.384' y una asistencia) y el cuadro español decidió ejecutar la opción de compra.

Fue cedido al Valladolid y Girona, equipo que terminó haciéndose con sus servicios. Tuvo pasos por Atalanta, Elche, Villarreal y Osasuna. Después de destacarse con al 'tricolor' llegó a Mallorca.

Tres arqueros colombianos en el Rayo

Tres guardametas nacionales vistieron la camiseta del Rayo. 'Juancho' Victoria (28 años) y Luis Alberto García (26) se formaron en dicha institución. Tuvieron convocatorias para el primer equipo; no obstante nunca llegaron a debutar. Actualmente, atajan en Salamanca CF y Algeciras CF.

Después de una destacarse con Banfield, Iván Arboleda llegó al Rayo. El 4 de septiembre de 2021 se hizo oficial su incorporación, pero no cumplió con las expectativas. A mitad de temporada fue cedido a CA Newell's Old Boys, después de no sumar ni un minuto. Hoy en día ataja en Millonarios.

Falcao y su histórico paso por Rayo

A pesar de que en su última temporada no tuvo rodaje y oportunidades, el 'Tigre' dejó una huella imborrable en el club madrileño. El goleador histórico de la Selección Colombia elevó el estatus del equipo y tuvo un impacto trascendental en el camerino.

El delantero samario, quien también llegó al conjunto 'embajador', disputó 80 partidos (2.179' minutos) en los cuales se reportó con 12 goles y una asistencia.