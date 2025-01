“La idea era regresar por el título con Millonarios”: Lorelei, triste por dejar Colombia

Radamel Falcao García se despidió de Millonarios en la noche de este martes 21 de enero luego de no haber llegado a un acuerdo para su renovación con el equipo de sus amores y la noticia no le cayó para nada bien a los hinchas albiazules, así como tampoco a los más cercanos del histórico delantero colombiano.

Su esposa Lorelei Tarón se lamentó en redes sociales por tener que abandonar Colombia tan pronto y conmovió a miles de seguidores no solo de Millonarios, sino de Falcao García en general, pues la presencia del ‘Tigre’ tenía muy contentas a muchas personas en el país.

Lorelei Tarón se despidió de Colombia

Debido a su situación tributaria y los miles de millones de pesos que debía pagar el goleador colombiano por impuestos a su enorme patrimonio, Falcao no pudo llegar a un acuerdo con la institución que siempre ha querido y de esta manera, tan solo seis meses después de haber llegado, la familia García Tarón tuvo que abandonar la capital de la República.

Así entonces, la cantante y esposa de Falcao, conmovió con un lindo mensaje en sus redes sociales, en el que se despidió de Colombia y señaló que la intención era quedarse y buscar el título con Millonarios.

“Mi querida Colombia, hoy, como Argentina, quiero decirte que me has enamorado y decirte GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por abrirnos las puertas y por hacernos sentir tan amados.

Gracias a @millosfcoficial, gracias a la familia, gracias a todos nuestros amigos y los que, con los meses, se volvieron parte de nuestra vida, a los que con tanto amor nos ayudaron y nos cuidaron las 24 horas. Me llevo los mejores recuerdos.

La verdad, me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere.

Los amamos. Nos vemos pronto”.