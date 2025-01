Andrés Román habló de la mala relación con los hinchas de Millonarios: ¿volvería al club?

Andrés Felipe Román habló por primera vez acerca de cómo terminó su relación la hinchada de Millonarios luego de su polémica salida del club albiazul en el 2022, cuando el defensor bogotano decidió no renovar con la institución que le dio la visibilidad en Colombia y el mundo, para firmar con su archirrival Atlético Nacional.

Román fue considerado por muchos como el mejor futbolista del segundo semestre del 2024, pues el defensor fue parte vital para que Nacional consiguiera el campeonato de la Liga y la Copa colombiana y por primera vez el jugador bogotano se animó a hablar de lo que fue su controversial salida de Millonarios.

Luego de haber brillado con Millonarios, ser campeón y que el club capitalino le diera una mano enorme en la difícil situación que tuvo que sortear por sus supuestos problemas en el corazón, Román en el 2022 decidió no renovar con el equipo albiazul e inmediatamente firmó con el máximo rival histórico Atlético Nacional.

De esta manera, la afición de Millonarios quedó bastante dolida con Román y el jugador habló en los últimos días con El Deportivo, en donde señaló que igualmente les guarda cariño y que intentó ser profesional en todo momento.

Román y su salida de Millonarios

“Yo soy un profesional y a mí donde me toque voy a intentar dar lo mejor de mí. Cuando estuve allá (Millonarios) lo intenté y ahora que estoy en Nacional lo mismo”, dijo el defensor inicialmente.

“Mucho cariño porque también me trataron muy bien. Ya como la gente lo quiera ver, ya es cuestión de ellos”, agregó.

Finalmente, Román fue consulado acerca de si volvería a ponerse la camiseta albiazul después de todo lo que ha pasado y señaló que no lo tiene en sus planes.

“Es complicado el tema. Prefiero no decir que de esta agua no beberé, pero en este momento no está por mi camino”, sentenció.