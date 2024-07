Fiesta en yate en Panamá: los 'Papillentes' celebraron al ritmo de "Sandra quiere saber"

La fiesta y el furor de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia parecen no tener fin, incluso semanas después de la conclusión del reality. El "Team Papilla", compuesto por algunas de las figuras más destacadas del programa, recientemente organizó un viaje a Panamá que ha sido el foco de atención en redes sociales.

Los 'papillentes' celebraron por lo alto fiesta en yate en Panamá

Este viaje incluyó a celebridades como Miguel Bueno, Culotauro, Diana Ángel, Ornella Sierra, Karen Sevillano, Miguel Melfi, Juan David, "La Gordis", Sebastián Gutiérrez, Pantera, La Segura, Isa Sierra, y otros acompañantes. Cada uno de ellos ha compartido detalles y momentos del viaje a través de sus redes sociales, mostrando una atmósfera llena de alegría y celebración.

Uno de los momentos más destacados del viaje fue una fiesta a bordo de un yate, donde los exparticipantes se unieron para bailar al ritmo de la canción “Sandra quiere saber”. Esta canción, que se convirtió en un fenómeno viral durante el reality fue compuesta por Karen Sevillano en honor a la modelo Sandra Muñoz. La melodía y su coreografía se popularizaron rápidamente, resonando entre los seguidores del programa.

Los 'papillentes' festejaron en yate con la canción de "Sandra quiere saber"

En los videos compartidos por Karen Sevillano, se pudo ver a los exconcursantes disfrutando y cantando con entusiasmo “Sandra quiere saber”, lo que rápidamente desató una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. La canción se ha mantenido como un himno del reality, evocando memorias y consolidando la conexión entre los participantes y sus seguidores.

Sin embargo, la ausencia de Sandra Muñoz en este viaje no pasó desapercibida para muchos seguidores. En varios comentarios y publicaciones, los fanáticos se preguntaron por qué Sandra no fue parte de esta celebración. Según revelaron los propios integrantes del "Team Papilla", tanto Sandra Muñoz como Nataly Umaña no fueron invitadas a este viaje, lo que generó aún más especulaciones y comentarios.

Este evento en el yate no solo resaltó la energía y la unidad del "Team Papilla", sino que también subrayó la influencia continua de La Casa de los Famosos Colombia en el ámbito del entretenimiento. La fiesta y la música en honor a Sandra Muñoz demostraron que la camaradería y el espíritu del reality siguen vivos, manteniendo a los exparticipantes en el centro de la conversación pública.

A medida que continúan compartiendo sus experiencias post-reality, está claro que los miembros del "Team Papilla" siguen siendo figuras queridas y seguidas, capaces de generar interés y emoción con cada una de sus aventuras.