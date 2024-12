Polémica por concierto de Luis Alfonso en Cali: su presentación inició sin permiso de la Alcaldía

En el marco de la Feria de Cali, que inició el miércoles 25 de diciembre y se realizará hasta el lunes 30, Luis Alfonso, el reconocido cantante de música popular, tenía agendado un concierto en un recinto conocido como la Carpa 66. Sin embargo, después de una inspección detallada de la Alcaldía, Alejandro Eder no otorgó el aval para que la presentación se llevara a cabo.

Sin embargo, a pesar de que la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios hicieron presencia para que los asistentes no se acomodaran para esperar a Luis Alfonso, al final pudieron ingresar y el cantante se terminó presentando cerca de la media noche.

¿Cuáles fueron las razones por las que la Alcaldía de Cali no avaló el concierto de Luis Alfonso en la Carpa 66?

La Alcaldía de Cali manifestó que, tras un análisis minucioso, descubrieron que la Carpa 66 no contaba con todos los documentos requeridos para realizar un evento de gran afluencia.

Asimismo, los funcionarios también indicaron que las salidas de emergencia ubicadas no eran óptimas y que, en consecuencia, les enviaron un comunicado a los organizadores haciéndoles hincapié en que el concierto no podía realizarse.

"Este evento no cumple con los permisos y no se le otorgó viabilidad", manifestó Diego Dau, secretario de Gobierno de Cali, en una transmisión en vivo de Telepacífico.

Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, en las mismas redes sociales de Luis Alfonso se publicaron videos en los que quedó demostrado que el concierto sí se realizó y que alcanzaron a cantarse algunas de sus canciones más conocidas.

¿Luis Alfonso se pronunció acerca de este concierto realizado en Cali?

Hasta el momento, el cantante de música popular no ha emitido ningún pronunciamiento manifestando que no tenía conocimiento de que el evento no tenía los avales correspondientes de la Alcaldía.

De hecho, en sus redes sociales exhibió una parte de su show, les hizo saber a sus seguidores que ya se estaba presentando y mostró como los asistentes a la Carpa 66 bailaban al ritmo de 'Contentoso'.