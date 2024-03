El nuevo computador de Apple más económico y pensado en estudiantes

Cuando parece que ya todo está inventado en tecnología, Apple siempre sorprende para darle versiones innovadoras a sus modelos de diferentes productos. Pasa con los iPhone, iPad y ahora también con los MacBook.

Esta semana, la empresa estadounidense presentó en sociedad el lanzamiento de la nueva MacBook Air M3, cuyo nombre viene por la más grande novedad de este modelo: la potencia de un chip M3, lo cual ayudará a tener muchísimas más rapidez -hasta 13 veces más rápido que aquellos computadores con procesador Intel-, eficiencia y también ahorro de energía.

El chip M3 también tiene un propósito de acuerdo a lo que está mandando la parada en el mundo en la actualidad en cuanto a tecnología se refiere: Inteligencia Artificial. De acuerdo a los directivos de Apple, esta nueva MacBook es el mejor computador portátil disponible en el mercado para utilizar las IA, algo que llamará poderosamente la atención de los clientes y los inclinará a comprar el producto.

La implementación del chip M3 también ayudará a que la nueva MacBook amplié su espectro de público a todo tipo de personas, aunque seguramente le será más útil y práctica de utilizar a estudiantes universitarios. Sin embargo, para diferentes sectores laborales también será bastante eficiente, como con los diseñadores y realizadores de video.

Apple anunció que lanzará dos versiones de este nuevo producto. Uno de 13 pulgadas y otro de 15 que saldrán a la venta el próximo 8 de marzo en tiendas físicas y en el sitio web de la compañía. El modelo de 13 pulgadas de la MacBook M3 tendrá un costo de USD $1.099, es decir, de 4.334.314 de pesos colombianos, mientras que la de 13 pulgadas costará USD $1.299 ($5.124.209).

Apple has announced new 13" and 15" MacBook Air models with the M3 chip!



The new models start at $1,099 and $1,299 respectively. You can order today and will be available on Friday, March 8 pic.twitter.com/r7gRQJsiQ1