Sofía Vergara descrestó al mostrar su lujosa vivienda; vale más de 20 millones de dólares

Mientras la afamada serie de Netflix, Griselda, sigue siendo tendencia, su principal protagonista, la actriz Sofía Vergara ha generado un revuelo enorme durante las últimas horas al compartir con sus fanáticos la impresionante casa de 26 millones de dólares, ubicada en la comunidad muy privada y rica de Beverly Park, en las montañas sobre Beverly Hills, Los Ángeles.

La 'Toti', como es conocida la actriz presumió una de sus lujosas propiedades de su fortuna que se acerca a los 150 millones de dólares según el sitio 'Celebrity Net Worth'.

Ahora, en este 'Tour House' como se le conoce a este tipo de entrevistas, se pudo observar cada rincón de la casa de la colombiana, dejando ver lujosos detalles donde se destaca una amplia gama de antigüedades continentales de Suecia, España, Francia e Italia.

Así es la mansión de Sofía Vergara

Así contó la revista Architectural Diget en su página web, con quien Sofía Vergara no tuvo rodeos sobre el estado de su palaciega mansión de Beverly Park cuando adquirió la propiedad.

“Había arcos sobre arcos, todos con columnas, me sentí como en un castillo en Transilvania”, recuerda la efervescente actriz y productora, que actualmente interpreta a la reina colombiana de la cocaína Griselda Blanco en la serie de Netflix Griselda.

“Pero el diseño era perfecto y me encantó que se pudiera ver el paisaje desde cada habitación, aunque todavía no había mucho jardín al que mirar”, comentó.

La actriz compró la casa en 2020 cuando todavía estaba casada con el actor de True Blood Joe Manganiello, de quien se divorció el año pasado. En su visita guiada de la propiedad, Vergara revela que su lugar favorito es el jardín trasero con su enorme piscina y que el sitio “donde habita la felicidad” es su enorme y sofisticado bar.

Vergara dio detalles lujosos de su casa

En el recorrido, la actriz comentó que tiene un sinnúmero de esculturas de Europa, avaluadas en cientos de dólares.

“Este es mi comedor, mi comedor formal, es una de mis habitaciones favoritas de la casa y realmente tiene bonitos detalles, el techo es increíble, está todo pintado a mano y le dio vida a esta habitación. Una de las partes especiales de la habitación es el tapiz francés del siglo XVIII”, explicó.

“He creado habitaciones cómodas alrededor de la cocina, pero todavía no quiero salir de aquí”, afirmó. También dijo durante su entrevista que no cocina y que no sabe nada sobre el horno en la cocina, pero le dijeron que lo necesitaba porque era el mejor. “Lo único que me importa es que luzca increíble”, añadió la estrella del cine.

Esta tiene seis habitaciones, diez baños, una cocina, un vestidor, entre otras cosas. Uno de sus lugares favoritos es el 'living' del jardín. Además, todos los cuartos tienen vista a la piscina.