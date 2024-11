Manuel Turizo rompe el silencio: grabó una canción con Karol G que nunca se publicó

La carrera de Karol G sigue en ascenso, consolidándola como una de las figuras más destacadas del género urbano. El pasado 14 de noviembre, la cantante paisa ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo Mañana será bonito (Bichota Season), un logro que celebra su impacto global y su gira mundial.

Sin embargo, mientras disfruta de este reconocimiento, también se encuentra en el centro de la polémica por su colaboración en la canción +57, junto a artistas como Feid, J Balvin, Maluma, Blessd y DFZM.

Además, recientes declaraciones del cantante de reguetón Manuel Turizo sobre una colaboración nunca lanzada con Karol G han generado interés y debate en la industria musical colombiana. En una entrevista, Turizo reveló que grabó un tema con la antioqueña hace varios años, pero este nunca salió al público.

“Ella me escribió, me mandó la canción, la grabamos, pero nunca salió. No sé por qué. Estoy abierto a que todo pase. A veces, cuando llega el momento de las personas, cambian”, afirmó el artista.

Polémicas en la industria y críticas a la falta de inclusión

En la misma entrevista, Manuel Turizo expresó una visión crítica sobre la industria musical colombiana, señalando la falta de apoyo entre artistas. “En Colombia nadie se da la mano, todos se ven como competencia”, comentó. Estas declaraciones coinciden con las críticas hechas por la cantante Fariana, quien manifestó su descontento por la ausencia de más mujeres en la colaboración de +57, destacando que Karol G fue la única invitada femenina.

Fariana expresó en una entrevista con Telemundo: “Definitivamente, no se le quiere dar exposición a otras mujeres del género urbano en Colombia. Es lo que pienso”. Karol G, por su parte, no ha respondido públicamente a estos comentarios.

Karol G en el ojo del huracán tras críticas a su música

A pesar de las controversias, el impacto de Karol G en la música urbana es innegable. Su álbum Mañana será bonito (Bichota Season) y su creciente popularidad mundial la han posicionado como una de las artistas más influyentes de la actualidad. Sin embargo, las recientes declaraciones de colegas como Manuel Turizo y Fariana reflejan los desafíos que enfrenta la industria musical en Colombia, donde la competencia a veces opaca la colaboración.

Mientras Karol G continúa rompiendo barreras en su carrera, las conversaciones en torno a la inclusión y el apoyo mutuo en la música urbana abren un debate necesario para el crecimiento del género. Sus logros y las críticas a la industria dejan claro que, aunque el éxito es visible, aún hay trabajo por hacer para fortalecer la comunidad musical en Colombia.