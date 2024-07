Marcela Reyes habla sobre Ornella Sierra: "No me cayó tan bien"

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W decidió celebrar su cumpleaños en Cartagena, el martes 16 de julio, sin importar que este año cayera entre semana.

Para la ocasión, llevó a un grupo de amigos y celebridades para festejar un nuevo año de vida en la ciudad amurallada. Entre los invitados se encontraban diversas personalidades del entretenimiento, incluidos influenciadores y grandes artistas como Marcela Reyes y Ornella Sierra, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia y actual novia de Miguel Bueno.

Así se conocieron Marcela Reyes y Ornella Sierra

Los seguidores de Luisa Fernanda W estuvieron atentos a cada una de las historias compartidas en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores. En particular, hubo mucho interés en conocer la impresión de Marcela Reyes sobre Ornella. En respuesta a las preguntas de sus fans, Marcela hizo una pequeña broma insinuando que Ornella no le había caído bien, pero rápidamente aclaró que era solo una broma y describió a Ornella como "un amor" de persona. "¿Qué les puedo decir de Ornella? La verdad, no me cayó como bien, hay algo en ella que no sé… (risas).

Ornella es muy especial, no me vi el reality, se me cruzaron cositas por ahí, porque tenía unas amigas allá adentro, entonces ahí me aparecían cosas y algunas veces vi a Ornella, pero aquí la vi, la conocí, y es un amor, es un peluchito”, expresó Marcela.

Sorpresa Musical y Reacciones de los Asistentes

Más allá de ser una invitada especial, la DJ Marcela Reyes destacó en la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W con un regalo sorpresa: una presentación en vivo con su set de guaracha. Esta actuación no solo captó la atención de los asistentes, sino también de los internautas, quienes manifestaron en redes sociales lo increíble que había estado el evento.

La presentación de Marcela Reyes fue un éxito rotundo y agregó un toque especial a la celebración. Los invitados disfrutaron de la música y la energía de la DJ, lo que hizo que la fiesta fuera aún más memorable. Este tipo de actuaciones en vivo demuestran el talento y la creatividad de los artistas que rodean a Luisa Fernanda W, creando un ambiente festivo y emocionante para todos los presentes.