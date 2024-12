Caterine Ibargüen se sinceró: esta es su favorita para ganar Masterchef Celebrity Colombia

Caterine Ibargüen, la talentosa medallista olímpica, fue la última eliminada de Masterchef Celebrity Colombia. La exatleta preparó un risotto y, a pesar de que los tres chefs coincidieron en que no tenía ningún error y que estaba delicioso, le hicieron saber que las preparaciones de los otros participantes "habían tenido más concepto" y que ese fue el factor clave para tomar la decisión.

La también actual presentadora de la sección de deportes de Noticias RCN de las 7:00 de la noche manifestó que Masterchef Celebrity fue una experiencia increíble para ella y que aparte de las recetas y los cuchillos obsequiados, se llevó una familia, una huella imborrable para su vida y un aprendizaje de que puede seguir compitiendo de otras maneras.

"Me voy muy satisfecha y con lo que siempre pensé. Yo dije que si me iba tenía que ser con un buen plato y con la certeza de que lo di todo", afirmó Caterine Ibargüen en una entrevista publicada en las redes oficiales de Masterchef Celebrity Colombia.

Además, la medallista olímpica reveló cuál es su participante favorito para que gane el reality con el que los colombianos se conectan noche a noche. ¿De quién se trata?

Este es el participante favorito de Caterine Ibargüen para ganar Masterchef Celebrity Colombia

"Mi favorita para ganar sería Vicky por la amistad y el amor. Pero, si soy consciente, Martina está volando demasiado", afirmó en primer lugar Caterine.

"Además, creo que se lo merece mucho Martina por todo lo que ha demostrado", reveló también en las redes oficiales de Masterchef Celebrity Colombia.

La reflexión de Caterine Ibargüen tras su eliminación de Masterchef Celebrity Colombia

"Todo fueron enseñanzas y felicidad, a pesar de que me vieron llorar muchas veces. Me voy contenta, satisfecha y creo que muy pocos me van a poder olvidar y eso es lo más bonito", declaró Caterine Ibargüen.

Adicionalmente, la brillante medallista olímpica invitó a los televidentes a que sigan conectados con Masterchef Celebrity Colombia y les prometió que con el paso de las noches se irán incrementando las emociones.