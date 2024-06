Gerard Piqué y Clara Chía alistan los preparativos para su boda

Mientras Shakira se enfoca en su carrera musical, ultimando detalles para su próxima gira y la canción oficial de la Copa América 2024, su ex, Gerard Piqué, parece estar inmerso en planes personales muy diferentes.

Según medios españoles, el exfutbolista del Barcelona y su novia, Clara Chía Martí, estarían preparando su matrimonio.

Rumores de matrimonio

Las especulaciones sobre el matrimonio de Piqué y Clara Chía Martí han sido tema recurrente en la prensa española. A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia, las filtraciones sugieren que la boda podría ser inminente. El periodista Roberto Antolín, en una reciente intervención en el programa argentino Mitre Live, comentó al respecto.

“Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, afirmó Antolín. Además, mencionó que hay rumores sobre un posible embarazo, aunque aclaró que Clara no tiene prisa por convertirse en madre. “Piqué está muy entusiasmado, pero ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya”, añadió.

Shakira y Piqué recorren diferentes caminos

Mientras tanto, Shakira ha establecido su residencia en Miami, Estados Unidos, donde vive con sus dos hijos, Sasha y Milán. La cantante colombiana sigue centrada en su carrera musical y en sus responsabilidades familiares, mientras que Piqué continúa con sus proyectos empresariales en España.

Antolín también sugirió que el matrimonio de Piqué con Clara Chía Martí podría tener un impacto emocional significativo en Shakira. “Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho, que venga una chica muy joven, que parecía inocente, y consiga lo que tú no has conseguido”, explicó el periodista. “Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella, si ella le dice sí a la boda, se casan enseguida”, concluyó.

Expectativa vs Realidad

Aunque la noticia del matrimonio entre Piqué y Clara Chía Martí no ha sido confirmada oficialmente, la expectativa en torno a esta posibilidad ha capturado la atención de los medios y del público.

La situación resalta las diferentes direcciones que han tomado las vidas de Piqué y Shakira desde su separación, con ambos centrados en sus respectivas carreras y relaciones personales.