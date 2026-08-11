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Morat destinará parte de los ingresos de sus shows a la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto

La agrupación musical también habilitará puntos de donación en el Movistar Arena de Bogotá.

Foto: AFP y Joshua Pardo
Foto: AFP y Joshua Pardo

Noticias RCN

agosto 11 de 2026
08:23 p. m.
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Hoy Colombia se está moviendo en pro de los más afectados por el reciente terremoto de magnitud 7,4 que afectó a miles de personas en departamentos como el Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Quindío.

Ante la gravedad de la situación y el desastre que hoy está afectando a miles de personas en el país, artistas ya se encuentran liderando distintas iniciativas para apoyar a los más afectados.

Este ha sido el caso de la agrupación bogotana Morat, quienes dieron a conocer detalles de la estrategia que llevarán a cabo para aportar en la reconstrucción de las instituciones educativas que se vieron afectadas por el contundente movimiento telúrico.

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Morat se suma a las ayudas tras el terremoto en el país

Tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), Morat anunció dos iniciativas para apoyar a las personas y territorios afectados, que se activarán durante sus seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026.

“El corazón de la banda está con todas las personas afectadas, especialmente en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia. Morat también envía un mensaje de fuerza a las comunidades educativas con las que ha trabajado a través de su Fundación Aprender a Quererte, y lamenta profundamente los daños que se han generado en los colegios en los que viene trabajando desde hace varios años”, aseguró el comunicado.

Así mismo, la agrupación dio a conocer que en la taquilla de TuBoleta del Movistar Arena y en los tres puntos de merch oficial de la banda estarán habilitados puntos de donación en dinero para la atención de la emergencia.

Los recursos serán canalizados a través de UNICEF, organización con la que Morat lleva varios años trabajando y que garantiza que las ayudas respondan de forma responsable a las necesidades y prioridades reales de la emergencia.

“La residencia de Morat en el Movistar Arena, con boletería agotada en sus seis fechas, se convertirá así en un espacio para que el público se sume a la respuesta ante la emergencia durante los conciertos del 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto”, finalizó el comunicado.

Finalmente, Morat donará una parte de sus ingresos, de los conciertos en Bogotá, para apoyar la recuperación y reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia.

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Artistas apoyando a los damnificados por el terremoto

Otros artistas también se han sumado a las ayudas para las miles de víctimas que perdieron a familiares, sus viviendas y todos sus objetos personales. Algunos de estos son Ryan Castro, J Balvin, Nicky Jam, Feid, Jhonny Rivera, Greeicy, Luis Alfonso, entre otros que han usado sus redes para difundir información veraz sobre las ayudas para las víctimas.

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