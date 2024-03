¡Momento inesperado! Mujer sintoniza La Casa de los Famosos Colombia en pleno culto religioso: video

La Casa de los Famosos Colombia sigue causando sensación desde su estreno el domingo 11 de febrero de 2024 en el Canal RCN y la plataforma de streaming ViX. Con dramas, amores y amistades, el famoso reality mantiene a los espectadores al borde de sus asientos cada noche, con una señal disponible las 24 horas del día.

Recientemente, un video se ha vuelto viral en TikTok, mostrando a una mujer en una iglesia, mirando su teléfono mientras sintoniza una gala de La Casa de los Famosos Colombia.

Mujer fue captada viendo La Casa de los Famosos Colombia en una iglesia

Este video ha acumulado más de 470 mil reproducciones, generando una oleada de reacciones en la plataforma. Como era de prever, la publicación atrajo rápidamente una avalancha de comentarios, con muchos usuarios expresando su identificación con la mujer que protagonizó el video.

Usuarios en las redes comentaron el video de una mujer viendo La Casa de los Famosos Colombia en misa

Luego de conocerse el video, los usuarios en las redes sociales comentaron: “Si el chisme es pecado, todos somos pecadores”, “está igual que yo ahorita en el gimnasio jajaja”, “esa soy yo jajaja voy a la tienda viendo La Casa de los Famosos”, “el capítulo de ayer estuvo bueno, por eso no se la quería perder”, “no la juzgo porque perfectamente podría ser yo”, “esa soy yo en mi trabajo”, “esta señora me representa”, “nunca antes me había identificado tanto con alguien, como esta señora”, fueron algunos de los mensajes apreciados.

Entro otros comentarios graciosos, los internautas mencionaron: “Yo hoy comprado en la farmacia, viendo el programa”, “yo me voy para mi casa en moto y me pongo los audífonos y lo voy escuchando porque a esa hora se forma el tropel”, “perdóname Señor porque también lo hago los jueves”, “un oído con Dios y el otro con el diablo”.

