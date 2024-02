¿Venganza o coincidencia? Nicki Nicole fue captada en una discoteca con Rauw Alejandro: en video

El pasado 13 de febrero, estalló una enorme controversia en torno a la relación amorosa entre Nicki Nicole y Peso Pluma. A través de videos que se difundieron en las redes sociales, se reveló que el cantante mexicano habría sido infiel a su entonces pareja.

A través de las redes sociales, se hicieron virales varios videos mostrando al 'doble P' disfrutando con una mujer en Las Vegas, Estados Unidos, después de asistir al Super Bowl.

Nicki Nicole no se guardó nada con Peso Pluma

Poco después de que los videos se volvieran virales en internet, Nicki Nicole, la cantante argentina compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, revelando que se había enterado de la traición del mexicano de la misma manera que el público en general. "El respeto es una parte esencial del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto, yo no me quedo ahí. Yo me voy. Con mucho dolor, quiero que sepan que me enteré de la misma manera que ustedes. Gracias por el amor que me están enviando", expresó la joven de 23 años.

Nicki Nicole fue vista de rumba con Rauw Alejandro en Miami

Ocho días después de haber finalizado su relación con Peso Pluma, la cantante Nicki Nicole fue vista de fiesta en una discoteca con una figura popular de la música urbana, el exnovio de Rosalía, Rauw Alejandro.

Nicki Nicole y Rauw Alejandro anoche de fiesta 🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼 https://t.co/gzlHMxFFOD — Alejandro22 (@Christmastimeib) February 20, 2024

Estos dos artistas fueron grabados en una discoteca en Miami. Cabe la pena recordar que, Rauw Alejandro también estuvo envuelto en acusaciones de infidelidad hacia la española con una modelo colombiana.



De acuerdo con el programa "En casa" de Telemundo, ambos cantantes fueron vistos muy cercanos en un lujoso bar de Miami, disfrutando del festival Vibra Urbana. Cabe destacar que ambos artistas ya se conocían, ya que colaboraron en la creación del tema "Sabe".

De inmediato, los internautas se pronunciaron sobre este encuentro, algunos haciendo alusión a una simple amistad y otros a un romance.