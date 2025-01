¿El novio de Aida Victoria Merlano estuvo en la cárcel? Él mismo rompió el silencio y lo aclaró

Hace algunos meses, en las redes sociales surgió el rumor de que Juan David Tejada, el empresario del sector agropecuario que es pareja de Aida Victoria Merlano, había pasado un tiempo en la cárcel.

Y, a pesar de que en ese entonces él tomó la decisión de no referirse al tema, en las últimas horas uno de sus seguidores de Instagram le realizó la pregunta directamente y el empresario reveló la verdad. ¿Qué dijo?

¿Es cierto que Juan David Tejada, el novio de Aida Victoria Merlano, estuvo en la cárcel?

Juan David Tejada, que tiene 689 mil seguidores en su cuenta de Instagram, quiso interactuar con los internautas y habilitó una 'caja de preguntas' en sus historias. Además, hizo énfasis en que "esta vez si iba a responder".

En consecuencia, uno de sus seguidores le preguntó si era verdad que había estado en la cárcel y él respondió de manera contundente.

"Sí, gracias a mi Dios porque estaba en un camino que no era", inició escribiendo el novio de Aida Victoria Merlano.

"Yo doy gracias todos los días a eso porque si no me meten a la cárcel hoy no estaría vivo", agregó.

Foto: @jdt21_5 en Instagram.

Sin embargo, Juan David Tejada no quiso referirse a las causas por las que estuvo en la cárcel, ni tampoco al tiempo que pasó en ese lugar bajo la custodia de las autoridades.

¿Qué otras preguntas respondió Juan David Tejada, el novio de Aida Victoria Merlano?

Los seguidores de Juan David Tejada se refirieron a la relación que él tiene con Aida Victoria Merlano y le hicieron saber que consideraban que hacían bonita pareja. Por lo tanto, el empresario, a modo de agradecimiento, les respondió con emoticones de corazones.

Pero, en la última pregunta, los internautas se llevaron una sorpresa. Pues, Juan David Tejada aseguró que se había casado hace unos meses con Aida Victoria en una ceremonia indígena, pero que guardaron silencio para evitar críticas.