¿Qué está pasando con Westcol?: la verdad detrás de la polémica

Recientemente, una fuerte polémica ha surgido entre las influyentes figuras de las redes sociales, Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano, luego de que se hicieran públicas algunas tensiones en torno a un trabajo conjunto de Valdiri con Westcol, el conocido streamer y expareja de Aida.

Las declaraciones de Andrea Valdiri, acusada de “falsa” y “desleal” por su vinculación laboral con Westcol, han desatado una serie de reacciones en el mundo de las redes sociales.

Polémica entre Aida Victoria Merlano y Andrea Valdiri

La barranquillera Aida Victoria Merlano no tardó en reaccionar a las acusaciones de Valdiri, aclarando en sus historias de Instagram que, si bien Andrea le había notificado sobre la campaña con Westcol, no fue sincera al respecto. Merlano indicó que el problema no era el trabajo en sí, sino el hecho de que Andrea no había sido transparente sobre sus intenciones y había ocultado detalles importantes.

Aida Victoria explicó que, a pesar de que no tenía inconvenientes con que Andrea trabajara con Westcol, sí le molestó el hecho de que Valdiri nunca le informó de manera clara y anticipada sobre la campaña. Según Aida, Valdiri mencionó que le notificó sobre la colaboración cinco meses atrás, pero Aida asegura que solo lo hizo 10 días antes de que la campaña fuera anunciada. Esta discrepancia en los tiempos, sumada a la falta de sinceridad, llevó a Merlano a tomar la decisión de retirar su amistad.

Westcol vuelve a hacer parte de una polémica

Aida Victoria Merlano dejó claro que la falta de sinceridad de Andrea Valdiri le había generado desconfianza, y por ello, decidió poner fin a su relación de amistad. Aclaró que el hecho de que Andrea trabajara con Westcol no le parecía problemático, pero la situación cambió al descubrir la falta de transparencia. Además, Aida destacó que la situación con Lowe León, otro ex de Andrea Valdiri, era completamente diferente, ya que en ese momento ellas no eran amigas, lo que hacía injusta cualquier comparación.

La polémica ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde miles de internautas se han mostrado divididos entre apoyar a Andrea Valdiri o a Aida Victoria Merlano. Algunos defienden la postura de Andrea, mientras que otros respaldan a Aida, cuestionando la sinceridad de su amiga.

Por su parte, el streamer Westcol no se ha pronunciado acerca de la controversia, dejando que las figuras involucradas resuelvan el conflicto entre ellas. Esta situación parece haber dejado una profunda huella en la relación entre Andrea y Aida, y probablemente continuará siendo tema de conversación en las redes sociales en los próximos días.