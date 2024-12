Las 10 películas y series en Netflix que no puede perderse antes de que termine el 2024

A medida que 2024 llega a su fin, los fanáticos del cine y la televisión se preparan para disfrutar de los últimos estrenos del año.

Si aún no ha actualizado su lista de contenidos por ver, aquí le presentamos las 10 producciones más destacadas que no puede dejar pasar antes de que concluya el año.

Desde grandes estrenos en cine hasta las mejores series, estas opciones prometen ofrecer una experiencia única para el público colombiano.

¿Cuáles son las películas y series más esperadas para cerrar el 2024?

“Killers of the Flower Moon”: Dirigida por Martin Scorsese, esta película se basa en hechos reales y relata los asesinatos de la comunidad Osage en los Estados Unidos en los años 20. Con las interpretaciones de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, esta obra se ha posicionado como una de las más esperadas y aclamadas de 2024.

“The Marvels”: La esperada película del universo Marvel trae de regreso a Carol Danvers (Brie Larson) junto a Kamala Khan (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris). En esta entrega, las heroínas se enfrentan a nuevos desafíos mientras se entrelazan las historias de estos personajes en un film lleno de acción, emoción y sorpresas.

“A Haunting in Venice”: Basada en la obra de Agatha Christie, este thriller dirigido por Kenneth Branagh continúa las aventuras de Hercule Poirot, el detective más famoso de la literatura. En esta película, Poirot se enfrenta a un misterio que pondrá a prueba sus habilidades para descubrir la verdad.

“The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”: La saga de Los juegos del hambre regresa con una precuela que narra los orígenes de Coriolanus Snow, el futuro presidente de Panem. Este filme profundiza en la historia detrás de la ascensión de uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia.

“The Bear” (Temporada 2): La aclamada serie sobre un joven chef que lucha por mantener su restaurante en Chicago, regresa con una segunda temporada llena de tensiones, conflictos personales y un enfoque en la salud mental en la cocina. Es una opción imprescindible para quienes buscan una narrativa realista y emocionante.

“The Continental”: La serie spin-off de John Wick nos lleva a los orígenes del famoso hotel para asesinos, con un enfoque en la historia del personaje de Winston Scott, interpretado por Colin Woodell. Este thriller de acción promete continuar con la tensión y la violencia de la franquicia.

“Wonka”: Con Timothée Chalamet como Willy Wonka, esta precuela de Charlie y la fábrica de chocolate nos lleva a los primeros años del excéntrico chocolatier. Llena de magia, música y fantasía, es una propuesta ideal para toda la familia.

“The Exorcist: Believer”: La secuela de la icónica película de terror El exorcista trae consigo una nueva entrega de horror psicológico. Los seguidores del género de terror no pueden perderse esta película, que promete mantener la atmósfera escalofriante que tanto caracterizó a la saga original.

“Succession” (Temporada 4): La exitosa serie que siguió las intrigas y luchas de poder dentro de la familia Roy llega a su temporada final. Los fanáticos de este drama político, cargado de giros inesperados, encontrarán una conclusión épica que no dejará indiferente a nadie.

“The Morning Show” (Temporada 3): Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresan en esta serie sobre el mundo del periodismo televisivo. En la tercera temporada, se abordan nuevos conflictos profesionales y personales mientras las protagonistas navegan por los desafíos del poder, la fama y las redes sociales.

¿Qué puede esperar el público colombiano de estas producciones?

Estas 10 películas y series se han consolidado como algunas de las más esperadas de 2024, no solo por su calidad artística, sino también por los temas que abordan, los cuales resuenan con audiencias de todo el mundo.

Desde grandes producciones internacionales hasta emocionantes secuelas, estas opciones son ideales para cerrar el año con el pie derecho y sumergirse en historias que han capturado la atención de los críticos y el público global.

Si aún no ha tenido la oportunidad de ver alguna de estas producciones, aproveche los últimos días de 2024 para ponerse al día. Sin duda, estas opciones se convertirán en favoritos que dejarán una huella en la historia del entretenimiento.