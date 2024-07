¡Aliste su bolsillo! ¿Cuánto cuestan las boletas para ir a ver a Paul McCartney en vivo?

Paul McCartney, una de las leyendas más icónicas de la música internacional, vuelve a Colombia después de más de diez años de ausencia.

El ex-Beatle se presentará en el Estadio El Campín de Bogotá el 1 de noviembre, como parte de su gira mundial 'Got Back', que comenzó en Estados Unidos en 2022 y ha recorrido varios continentes. Este esperado anuncio se hizo público este lunes, causando gran emoción entre sus seguidores colombianos que podrán disfrutar en vivo de clásicos como "Hey Jude", "Live and Let Die", "Band on the Run" y "Let It Be".

La gira 'Got Back' no solo celebra la música de McCartney con The Beatles, sino también su exitosa carrera en solitario y con Wings. Según Páramo Presenta, los organizadores del evento, el concierto promete ser una experiencia inolvidable que abarca más de seis décadas de historia musical.

Precios y detalles de la boletería

La preventa de entradas para el concierto en Bogotá comenzará el 10 de julio y estará disponible exclusivamente para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale!, a través de ETicket.co. Esta fase de preventa se extenderá hasta el 12 de julio, momento en el cual las entradas estarán disponibles para el público general.

Los precios de las entradas varían significativamente según la ubicación. Las localidades más económicas comienzan en $168.000, mientras que las más exclusivas pueden llegar hasta $2’405.000. Las entradas en Oriental Alta cuestan $600.000, en Occidental Alta $721.000, y en Oriental y Occidental Baja $998.000. Los asientos en Platea, dependiendo de la fila y la ubicación, oscilan entre $1’804.000 y $2’405.000.

Paquetes VIP y sus beneficios

Para aquellos que buscan una experiencia premium, hay seis paquetes VIP disponibles que ofrecen diversos beneficios y objetos de colección. El Front Row Hot Sound VIP Package, el más exclusivo, cuesta $7’329.000 e incluye asientos de primera fila en Platea A, acceso a la prueba de sonido, hospitalidad previa al show, entrada conmemorativa, litografía numerada, merchandising oficial, laminado coleccionable y entrada prioritaria.

Otros paquetes incluyen el Hot Sound VIP Package ($6’210.000), el Diamond VIP Package ($4’250.000), el Ruby VIP Package ($3’700.000), el Emerald VIP Package ($3’200.000) y el Sapphire VIP Package ($1’750.000). Cada paquete ofrece una combinación única de entradas, merchandising y otros beneficios exclusivos.

La venta de boletos para el concierto de Paul McCartney promete ser un evento altamente demandado, y los fanáticos deberán estar atentos para asegurar sus entradas a tiempo. La expectativa crece mientras se acerca la fecha del concierto, que sin duda será una noche memorable para los seguidores del legendario músico británico.