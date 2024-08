¿Por qué Karol G se unió a cantar con Andrea Bocelli? Esta es la verdad detrás de su presentación

La cantante colombiana Karol G y el tenor italiano Andrea Bocelli han sorprendido al mundo de la música con una colaboración inesperada: una nueva versión de la canción "Vivo por ella".

Esta unión forma parte del próximo álbum de Bocelli, titulado Duets, que saldrá al mercado el 25 de octubre bajo los sellos Decca Records y Sugar Music. Este disco celebra los 30 años de carrera del famoso tenor italiano, quien ha dejado huella en la música clásica contemporánea.

Una canción icónica reimaginada

"Vivo por ella", conocida originalmente en italiano como "Vivo per lei", se lanzó en 1995 y rápidamente se convirtió en un gran éxito en la carrera de Bocelli. La primera versión en español de esta canción fue interpretada junto a la cantante española Marta Sánchez, y ahora, casi tres décadas después, Bocelli ha decidido reimaginarla junto a Karol G, una de las artistas más influyentes del género urbano en la actualidad.

En un comunicado, Bocelli expresó su entusiasmo por esta colaboración, señalando que esta canción tiene un lugar especial en su corazón. "Es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas del mundo, Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones", comentó el tenor.

Un momento especial en la carrera de Karol G

Karol G, conocida como 'La Bichota', ha demostrado ser una de las artistas más versátiles de la música latina contemporánea. Ganadora de múltiples premios Latin Grammy y Grammy, la cantante ha sido la artista femenina de música latina más escuchada globalmente en Spotify durante los últimos cuatro años. Esta colaboración con Bocelli llega en un momento de gran éxito para ella, tras concluir su gira mundial Mañana será bonito, la cual se convirtió en la gira latina más taquillera realizada por una mujer en la historia.

En relación con su colaboración con Bocelli, Karol G expresó: "Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí; es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar 'Vivo por ella' me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí."

El álbum Duets no solo contará con la participación de Karol G, sino que también incluirá colaboraciones con otras grandes estrellas como Jennifer Lopez, Ariana Grande, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Céline Dion y Dua Lipa, ofreciendo una mezcla de duetos antiguos y nuevos que celebran las tres décadas de carrera de Bocelli.