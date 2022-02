Presentadora ucraniana rompió en llanto en vivo al ver cómo su casa fue bombardeada

El conflicto que vive Ucrania y Rusia sigue dejando miles de afectados inocentes y en esta oportunidad una presentadora ucraniana se ha hecho viral en redes sociales luego de que observara en vivo el bombardeo que sufrió la casa de su familia y por imágenes de la BBC, rompiera en llanto.

Olga Malchevska estaba discutiendo con Karin Giannione, presentadora de BBC World News acerca del conflicto cuando apareciendo algunas imágenes en pantalla a las que la protagonista no dudó en referirse: “En ese edificio está mi casa. No puedo creer que lo que estoy viendo sea donde vivía”, comentó con evidente sorpresa y angustia.

Tras la ampliación de la noticia, su compañera se preguntó: “¿Ese es literalmente el edificio del que hemos estado hablando que ha sido destruido?”.

A lo que la afectada presentadora dijo: “Sí, cuando acordamos ayer venir al estudio por la mañana, no podía imaginar que a las 3 a. m., hora de Londres, me enteraría que mi casa fue bombardeada”. Y una vez más reafirmó: “Ese video que todos vieron es literalmente mi hogar”.

“Mi mamá se ha estado escondiendo en el sótano de una escuela. Por suerte ella no estaba en nuestro edificio. Gracias a Dios que mi familia está a salvo. Gracias a Dios que no hubo víctimas”, agregó sobre la difícil situación.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA