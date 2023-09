Concierto de Morat en El Campín: así funciona la tarifa dinámica en la venta de boletas

La banda bogotana marcó un hito en la industria musical colombiana. Formada en 2015 con elementos de pop, rock y folky ganaron popularidad en América Latina gracias a sus melodías y letras emotivas.

Entre sus canciones más populares incluyen "Besos En Guerra", "Amor con Hielo", "Yo Contigo, Tú Conmigo" y "Besándote". Entre otros éxitos, han colaborado con varios artistas del escenario musical latino, ampliando aún más su alcance e influencia.

Conformada por talentosos artistas, la banda se presentará en el escenario deportivo capitalino el próximo 6 y 7 de julio de 2024, en dos shows épicos que prometen sacarla del estadio. Esta agrupación marcó una historia en Colombia, al agotar boletería en dos fechas consecutivas en la capital, logrando ser la primera banda bogotana en vender todos los tiquetes.

Morat se convirtió en una de las primeras bandas en tener tarifa dinámica en un concierto en Colombia.

De acuerdo con Andrea Valentina, funcionaria de la empresa organizadora del concierto: “Las tarifas dinámicas han existido siempre, cada vez que se habla de etapas de venta, en donde hay precios diferenciales, eso son precios dinámicos en función de la demanda”, explicó.

Además de ello, resaltó: “es un mecanismo que usamos los promotores para maximizar el ingreso y poder hacer realidad los shows. Para el caso de Morat en la primera fecha solo un 10% de las entradas tuvo un incremento. Para el segundo show solo fijamos nuevos precios y no hubo incrementos adicionales”, mencionando que este mecanismo se seguirá utilizando en este tipo de conciertos.

En otras palabras, esta nueva modalidad consiste en que cuando las personas pagaban su boleta, el precio final podría ser mayor al que estaba inicialmente en la página de ventas de tiquetes. Pese a conocerse esta nueva modalidad, los usuarios se pronunciaron ante esta medida.

Morat es la primera banda en aplicar tarifa dinámica en Colombia. No se les olvide. Desde ahora cambia la compra de boletas en nuestro país. Qué lástima que ese logro de tocar en El Campín esté acompañado de esa decisión tan greedy.

Me cobraron las entradas en 633.700c/u y en el flyer dice 564.700c/u, necesito explicación!!las compré en la preventa hoy tipo 10:30 am y cuando entré a medio día ya estaba el flyer con precio, en la mañana no estaba pic.twitter.com/Yb6StTVm24