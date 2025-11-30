Las jornadas de descuentos que acompañan el Black Sale se han convertido en una cita obligada para quienes buscan adelantar sus compras de fin de año. Sin embargo, la tendencia de este 2025 apunta a mirar más allá de los precios recortados y enfocarse en regalos que trasciendan lo inmediato.

La tecnología, los artículos para el hogar, los dispositivos de entretenimiento y las herramientas creativas están desplazando la lógica del regalo tradicional, impulsando la búsqueda de productos que acompañen procesos, fomenten actividades en familia y contribuyan al día a día de quien los recibe.

En este escenario, distintas marcas tecnológicas han perfilado equipos que se ajustan a necesidades diversas. Entre esas propuestas destacan impresoras, proyectores, dispositivos multimedia y otros equipos que facilitan rutinas, impulsan estudios o mejoran el ambiente familiar.

¿Cuáles son los regalos que están siendo tendencia en esta temporada?

Entretenimiento

Para quienes buscan convertir la sala, el patio o cualquier rincón de la casa en un espacio de proyección, los proyectores de última generación se posicionan como una alternativa que va más allá del simple obsequio.

Modelos como los EF21 y EF22 permiten alcanzar imágenes Full HD de hasta 150 pulgadas, haciendo posible recrear un ambiente de cine casero, compartir partidos de fútbol con amigos o disfrutar sesiones familiares sin depender de pantallas tradicionales.

Para impulsar la creatividad y fortalecer espacios familiares

Las actividades manuales, la impresión de fotografías, la creación de álbumes y los proyectos escolares requieren herramientas que respondan de forma constante.

En ese panorama, las impresoras EcoTank se posicionan como aliadas para quienes disfrutan de realizar manualidades, conservar recuerdos o mantener al día tareas académicas.

Con ellas, los hogares pueden fabricar adornos personalizados, carteles festivos, tarjetas especiales, álbumes familiares o elementos decorativos hechos en casa.

Objetos de la vida cotidiana

Además de las impresoras, esta temporada también sobresalen otros objetos que se integran a la vida cotidiana: cámaras instantáneas para capturar recuerdos al momento, kits de lettering o arte para quienes buscan nuevos pasatiempos, tablets orientadas a dibujo digital, pizarras inteligentes, parlantes portátiles y luces ambientales, todos dirigidos a enriquecer el tiempo en familia o estimular la creatividad personal.

Opciones para el emprendedor

Para quienes ven el Black Sale como un momento estratégico para invertir en herramientas que fortalezcan su actividad laboral, las impresoras EcoTank Pro, entre ellas los modelos L4360 y L6370, se plantean como dispositivos de alto rendimiento pensados para soportar cargas prolongadas.

Estas permiten producir hasta 8.500 páginas en blanco y negro y 6.500 a color por cada set de botellas, lo que facilita mantener flujos de trabajo constantes sin interrupciones.

A estas opciones también se suman otros elementos como: discos duros externos, luces para contenido digital, micrófonos para videollamadas, smartphones con cámaras avanzadas, organizadores de escritorio, suscripciones a plataformas de productividad y dispositivos para pagos móviles, todos pensados para fortalecer ideas de negocio o mejorar la operación diaria.