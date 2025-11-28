Black Friday: Recomendaciones de seguridad para compras online y evitar el fraude

El Black Friday de 2025 ha marcado un panorama significativo para el comercio electrónico y minorista en Colombia. El impacto económico de este evento en el país es contundente. La edición del año pasado generó ventas superiores a los $2.4 billones de pesos colombianos, según datos de la DIAN, a partir de más de 13.7 millones de transacciones. Para 2025, las proyecciones son aún más optimistas.

La tecnología (celulares, televisores, computadores), la moda (ropa y calzado) y los productos para el hogar siguen liderando el ranking de los artículos más buscados, con un alto porcentaje de colombianos (alrededor del 60%) que aprovecha la fecha para anticipar las compras de fin de año.

En medio de este auge digital y el gran flujo de dinero que implica la jornada, la Policía Nacional de Colombia, a través de su Centro Cibernético, ha reforzado sus operativos de vigilancia y ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las precauciones al realizar compras en línea durante el Black Friday y los días subsiguientes.

La masificación de las transacciones digitales, aunque cómoda, crea un caldo de cultivo para ciberdelincuentes que buscan aprovechar la euforia consumista y la distracción de los compradores.

Recomendaciones que da la Policía Nacional en la jornada de Black Friday

Desde la Policía Nacional, a través del Centro Cibernético Policial dio a conocer a la ciudadanía las recomendaciones de seguridad para realizar compras en línea en el marco del Black Friday.

Una de las principales recomendaciones es que el cliente debe verificar la autenticidad del sitio web, comprobando que la URL inicie con https://, que cuente con certificado SSL (ícono de candado) y que el diseño y la ortografía sean consistentes para descartar imitaciones fraudulentas.

Al momento de hacer su compra, se debe cerciorar de utilizar métodos de pago confiables y evitar ingresar a ofertas o enlaces recibidos por mensajes sospechosos que puedan contener phishing.

En medio del auge por las estafas digitales, se debe evitar el abrir enlaces o archivos adjuntos provenientes de correos o mensajes de origen desconocido. Asimismo, deben desconfiar de ofertas con precios “demasiado buenos” y revisar comentarios, valoraciones y fotos reales de otros compradores.

Estas son otras recomendaciones:

No entregar información personal o financiera por teléfono o correo electrónico.

Activar alertas en la banca virtual y revisar periódicamente los movimientos de las tarjetas de crédito; ante cualquier anomalía, reportarla de inmediato al banco.

Antes de realizar una compra, revisar garantías, políticas de devolución, tiempos y costos de envío.

Cifras de las modalidades de fraude más reportadas en 2025

Durante el presente año, el CAI Virtual ha registrado más de 1.853 incidentes relacionados con estafa en compra y venta por internet, lo que corresponde al 18% del total de incidentes atendidos.

La suplantación de sitios web suma más de 755 incidentes, que representan el 8% del total.

La Policía Nacional de Colombia invita a la ciudadanía a realizar compras responsables e informadas, reforzar las medidas de seguridad digital y denunciar cualquier actividad sospechosa en los canales oficiales de atención.