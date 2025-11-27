¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Con la llegada del Black Friday, también se activan una gran cantidad de sorpresas, descuentos y promociones en diferentes tiendas alrededor del mundo.

Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday a nivel global, una de las jornadas más esperadas del año, especialmente para los comercios y compradores que buscan aprovechar ofertas.

Sin embargo, esta fecha también es aprovechada por ciberdelincuentes que intentan robar información personal y bancaria, así como estafar a miles de usuarios mediante distintas estrategias digitales.

Estafas más comunes en el Black Friday

Páginas falsas: Durante el Black Friday suelen aparecer numerosos sitios web que imitan tiendas o plataformas reconocidas con el fin de engañar al usuario y dirigirlo a portales de phishing.

Antes de comprar, verifique siempre:

Que la URL sea la oficial de la tienda.

Que incluya el candado de seguridad (SSL) y comience por https://.

Que no existan errores en el nombre de la marca o en el dominio.

Estafas por WhatsApp: WhatsApp se ha convertido en uno de los canales preferidos por los estafadores. Allí suelen hacerse pasar por marcas como Amazon, Mercado Libre o grandes tiendas, enviando mensajes sobre supuestos sorteos, cupones, premios o regalos exclusivos.

Correos que simulan ser confiables: Otra táctica frecuente son los correos electrónicos que llegan como "promociones" o "anuncios patrocinados", los cuales aparentan ser legítimos. Muchas campañas de phishing utilizan esta vía para suplantar marcas reconocidas y ofrecer descuentos irreales con el objetivo de que la víctima entregue sus datos personales o bancarios.