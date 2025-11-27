¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday
Para evitar caer en este tipo de fraudes, aquí le compartimos algunas recomendaciones esenciales.
Noticias RCN
06:31 p. m.
Con la llegada del Black Friday, también se activan una gran cantidad de sorpresas, descuentos y promociones en diferentes tiendas alrededor del mundo.
Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday a nivel global, una de las jornadas más esperadas del año, especialmente para los comercios y compradores que buscan aprovechar ofertas.
Sin embargo, esta fecha también es aprovechada por ciberdelincuentes que intentan robar información personal y bancaria, así como estafar a miles de usuarios mediante distintas estrategias digitales.
Estafas más comunes en el Black Friday
- Páginas falsas: Durante el Black Friday suelen aparecer numerosos sitios web que imitan tiendas o plataformas reconocidas con el fin de engañar al usuario y dirigirlo a portales de phishing.
Antes de comprar, verifique siempre:
- Que la URL sea la oficial de la tienda.
- Que incluya el candado de seguridad (SSL) y comience por https://.
- Que no existan errores en el nombre de la marca o en el dominio.
- Estafas por WhatsApp: WhatsApp se ha convertido en uno de los canales preferidos por los estafadores. Allí suelen hacerse pasar por marcas como Amazon, Mercado Libre o grandes tiendas, enviando mensajes sobre supuestos sorteos, cupones, premios o regalos exclusivos.
- Correos que simulan ser confiables: Otra táctica frecuente son los correos electrónicos que llegan como “promociones” o “anuncios patrocinados”, los cuales aparentan ser legítimos.
Muchas campañas de phishing utilizan esta vía para suplantar marcas reconocidas y ofrecer descuentos irreales con el objetivo de que la víctima entregue sus datos personales o bancarios.
Es por ello, que durante esta temporada es necesario que investigue antes de comprar y utilice siempre canales y plataformas oficiales, sin poner en riesgo su información personal.