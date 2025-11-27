CANAL RCN
Economía

¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Para evitar caer en este tipo de fraudes, aquí le compartimos algunas recomendaciones esenciales.

Black Friday en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
06:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la llegada del Black Friday, también se activan una gran cantidad de sorpresas, descuentos y promociones en diferentes tiendas alrededor del mundo.

Reconocida marca en Colombia lanza ofertas en más de 600 productos para Black Friday
RELACIONADO

Reconocida marca en Colombia lanza ofertas en más de 600 productos para Black Friday

Este viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday a nivel global, una de las jornadas más esperadas del año, especialmente para los comercios y compradores que buscan aprovechar ofertas.

Sin embargo, esta fecha también es aprovechada por ciberdelincuentes que intentan robar información personal y bancaria, así como estafar a miles de usuarios mediante distintas estrategias digitales.

Black Friday y Bogotá Despierta: así será la jornada de descuentos del 28 de noviembre
RELACIONADO

Black Friday y Bogotá Despierta: así será la jornada de descuentos del 28 de noviembre

Estafas más comunes en el Black Friday

  • Páginas falsas: Durante el Black Friday suelen aparecer numerosos sitios web que imitan tiendas o plataformas reconocidas con el fin de engañar al usuario y dirigirlo a portales de phishing.

Antes de comprar, verifique siempre:

  • Que la URL sea la oficial de la tienda.
  • Que incluya el candado de seguridad (SSL) y comience por https://.
  • Que no existan errores en el nombre de la marca o en el dominio.
  • Estafas por WhatsApp: WhatsApp se ha convertido en uno de los canales preferidos por los estafadores. Allí suelen hacerse pasar por marcas como Amazon, Mercado Libre o grandes tiendas, enviando mensajes sobre supuestos sorteos, cupones, premios o regalos exclusivos.
  • Correos que simulan ser confiables: Otra táctica frecuente son los correos electrónicos que llegan como “promociones” o “anuncios patrocinados”, los cuales aparentan ser legítimos.

    Muchas campañas de phishing utilizan esta vía para suplantar marcas reconocidas y ofrecer descuentos irreales con el objetivo de que la víctima entregue sus datos personales o bancarios.

Es por ello, que durante esta temporada es necesario que investigue antes de comprar y utilice siempre canales y plataformas oficiales, sin poner en riesgo su información personal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiquetes aéreos

Aerolínea colombiana lanza tiquetes desde $46.400 y ofertas internacionales desde USD 73

Ecopetrol

¿Sanción a Ricardo Roa afecta a Ecopetrol? Esto dicen expertos

Turismo

Así puede rentar un vehículo desde Colombia para un viaje internacional: paso a paso

Otras Noticias

Antioquia

Capturado en Antioquia, 'Fénix', coordinador del envío de droga entre el Clan del Golfo y organizaciones internacionales

Alias Fénix era el puente entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, facilitando operaciones que incluían logística, contactos y distribución internacional.

Viral

Sara Corrales enternece al revelar la primera ecografía de su bebé: ¿cuándo nacerá?

La actriz antioqueña sorprendió a sus fanáticos al revelar detalles de la primera ecografía de su bebé.

Nicolás Maduro

Maduro se grabó manejando por Caracas para desmentir que está atemorizado: "Vámonos de rumba"

Atlético Nacional

Batalla campal en la final Sub-13 entre Nacional y Estudiantil: pelea en la cancha y tribuna

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos