Que no le coja la noche: la fecha ideal para pedir sus regalos de Navidad por Temu y Shein

A pocas semanas de la temporada navideña, miles de compradores están recurriendo a Temu y Shein para adquirir regalos de bajo costo. Sin embargo, los tiempos de entrega y las variaciones propias de la alta demanda obligan a planear las compras con mayor anticipación para evitar retrasos.

De acuerdo con guías recientes para consumidores, los envíos de Temu pueden tardar entre 15 y 25 días, mientras que los de Shein oscilan entre 15 y 20 días hábiles, especialmente en periodos de alta congestión logística. Esto implica que los pedidos hechos a finales de noviembre o principios de diciembre podrían no llegar antes de Navidad.

Por esta razón, comprar “a última hora” en estas plataformas conlleva un riesgo considerable de retraso, más aún si los productos provienen de almacenes internacionales.

La fecha recomendada para comprar por Shein y Temu

Con base en los tiempos estimados de entrega y el aumento de compras de diciembre, la recomendación general de portales de consumo es hacer los pedidos antes del 30 de noviembre. Ese margen permite absorber demoras típicas de la temporada y garantizar que los paquetes lleguen antes del 24 de diciembre.

Para artículos que requieren revisión previa —como juguetes, electrónicos o ropa para regalo— expertos sugieren adelantar aún más la compra, preferiblemente en la ventana entre 15 y 25 de noviembre, período en el que las plataformas lanzan promociones y aún no se acumulan retrasos logísticos.

El atractivo de comprar regalos en plataformas chinas

Tanto Temu como Shein registran un aumento sustancial en compras decembrinas, especialmente entre consumidores jóvenes. Estudios recientes muestran que cerca de la mitad de compradores de la generación Z en Estados Unidos planean adquirir parte de sus regalos en estos marketplaces, impulsados por precios bajos y gran variedad de productos.

Además, ambas plataformas han ampliado su oferta en categorías clave para Navidad, como juguetes, decoración y artículos electrónicos de bajo costo.