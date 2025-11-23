CANAL RCN
Economía

Que no le coja la noche: la fecha ideal para pedir sus regalos de Navidad por Temu y Shein

Los tiempos de entrega se alargan en diciembre y expertos aconsejan adelantar las compras para evitar retrasos.

Shein y Temu para compras navideñas
FOTO: Freepik | AFP

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
07:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocas semanas de la temporada navideña, miles de compradores están recurriendo a Temu y Shein para adquirir regalos de bajo costo. Sin embargo, los tiempos de entrega y las variaciones propias de la alta demanda obligan a planear las compras con mayor anticipación para evitar retrasos.

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas
RELACIONADO

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

De acuerdo con guías recientes para consumidores, los envíos de Temu pueden tardar entre 15 y 25 días, mientras que los de Shein oscilan entre 15 y 20 días hábiles, especialmente en periodos de alta congestión logística. Esto implica que los pedidos hechos a finales de noviembre o principios de diciembre podrían no llegar antes de Navidad.

Por esta razón, comprar “a última hora” en estas plataformas conlleva un riesgo considerable de retraso, más aún si los productos provienen de almacenes internacionales.

La fecha recomendada para comprar por Shein y Temu

Con base en los tiempos estimados de entrega y el aumento de compras de diciembre, la recomendación general de portales de consumo es hacer los pedidos antes del 30 de noviembre. Ese margen permite absorber demoras típicas de la temporada y garantizar que los paquetes lleguen antes del 24 de diciembre.

Para artículos que requieren revisión previa —como juguetes, electrónicos o ropa para regalo— expertos sugieren adelantar aún más la compra, preferiblemente en la ventana entre 15 y 25 de noviembre, período en el que las plataformas lanzan promociones y aún no se acumulan retrasos logísticos.

El atractivo de comprar regalos en plataformas chinas

Tanto Temu como Shein registran un aumento sustancial en compras decembrinas, especialmente entre consumidores jóvenes. Estudios recientes muestran que cerca de la mitad de compradores de la generación Z en Estados Unidos planean adquirir parte de sus regalos en estos marketplaces, impulsados por precios bajos y gran variedad de productos.

Cantante de reggaetón sorprende al revelar que compra accesorios por Temu
RELACIONADO

Cantante de reggaetón sorprende al revelar que compra accesorios por Temu

Además, ambas plataformas han ampliado su oferta en categorías clave para Navidad, como juguetes, decoración y artículos electrónicos de bajo costo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 22 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Automovilismo

La común infracción de los pasajeros y que genera costosa multa para el conductor: tome nota

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

IA predice los finalistas de MasterChef Celebrity Colombia

Alejandra Ávila, Violeta Bergonzi, Pichingo, Valentina Taguado y Michelle Rouillard se disputan su cupo para llegar a la final.

Secuestro en Colombia

Yeison Jiménez, Jhonny Rivera, Jessi Uribe y otros artistas se solidarizan tras secuestro de Miguel Ayala

Diferentes artistas de música popular en Colombia enviaron mensajes de solidaridad a Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo en el Cauca.

Liga BetPlay

Tolima y Bucaramanga jugaron para Santa Fe: empate sin goles en Ibagué

Cuidado personal

¿Cómo identificar si una persona está enfrentando un trastorno alimenticio?

Argentina

Gobierno de Javier Milei designa a un jefe del Ejército como ministro de Defensa