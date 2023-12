Andrea Valdiri fue elogiada por una figura de la Selección Colombia: ¿Hubo coqueteo?

El pasado 23 de noviembre, Andrea Valdiri hizo pública su separación de Felipe Saruma. La reconocida bailarina y creadora de contenido recalcó que la hipocresía, la cual la "enferma", venció al amor que existía entre los dos. La también modelo barranquillera, de 32 años, señaló que "un matrimonio no es de cuatro ni cinco personas" en la publicación con la cual confirmó su ruptura. Pues bien, pretendientes no le faltan y una figura de la Selección Colombia la llenó de elogios.

Después de un año y medio de casados, Valdiri y Saruma partieron caminos. "A la Valdiri le gustan ya mayores, formados, con dinero, no un 'pollito' que apenas está empezando, ella no está pa' construir", dijo Yina Calderón, días después de que su separación. Cabe resaltar que el influencer bumangués tiene ocho años menos que su expareja.

"Estoy leyendo muchos comentarios y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosas bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero, yo no sé qué pasó que de un tiempo para acá, 2 o 3 años, uno va madurando. Uno no es el mismo. Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada", explicó Valdiri, en el 'post' mencionado anteriormente.

¿Qué jugador de la Selección Colombia elogió a Andrea Valdiri?

Richard Ríos, futbolista de Palmeiras y de la Selección Colombia, coqueteó con la empresaria atlanticense. En una entrevista con 'Keep Smiling', el volante nacido en Vegachí, de 23 años, confesó su 'flechazo' por Valdiri.

Al actual campeón de la Serie A, de Brasil, le preguntaron por su estado civil y fue cortante con su respuesta: "Paso". Después tuvo que elegir a la "mujer más bonita de Colombia" y se decantó por Valdiri, quien tiene casi 10 millones de seguidores en Instagram.

Video de Richard Ríos hablando de Andrea Valdiri