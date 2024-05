Actor de La Casa de Papel sufrió un accidente en moto y tuvo que pasar por el quirófano: fotos

Miguel Ángel García de la Herrán, conocido en el mundo cinematográfico como Miguel Herrán, sufrió un aparatoso accidente de motocicleta. El siniestro sucedió hace dos semanas; no obstante, el actor español reveló lo ocurrido en la madrugada de este sábado 11 de mayo. El intérprete de 'Río' en La Casa de Papel le dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, pues ya está en su hogar, recuperándose de la operación a la que fue sometido.

El malagueño, quien en 2016 fue galardonado en la categoría a 'Mejor actor revelación' en los Premios Goya por 'A cambio de nada' (rol de Darío Buendía Saíz), reveló que viajaba solo en una lujosa Ducati cuando se presentó el accidente. Herrán, quien también figuro en series como 'Élite' (Christian Varela Expósito) y 'Los Farad' (Oskar), pasó por el quirófano.

"Un repaso de estas dos ultimas semanas. ¡Tuve un accidente con la moto, yo solo, no iba rápido y todo salió bien! Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho.

¡Pero estoy bien! Gracias Alpine Stars por que gracias a vuestras protecciones solo he tenido una luxación en la clavícula. Y sobre todo quiero agradecer a la Clínica Cemtro por tan maravillosa operación y por dejarme cada hueso en su sitio", escribió el artista 'ibérico', de 28 años.

La esposa de Miguel Herrán habló del accidente

Celia Pedraza, pareja de Herrán y madre de su hijo, asistió a un evento publicitario y dio detalles del estado de salud del reconocido actor español. "No ha podido venir porque ha tenido un pequeño accidente de moto. No ha sido nada grave. Le hubiese encantado venir, pero bueno, otro año será. Está genial en casa, recuperándose. Poquito a poco", dijo.

Fotos del accidente de moto de Miguel Herrán, actor de La Casa de Papel

El propio Herrán compartió fotos de la mota en la que viajaba, se tomó 'selfies' en el hospital y generó conmoción en Instagram. Dicha publicación ya superó los 650.000 'me gusta' y sus seguidores le mandaron todo tipo de mensajes de aliento.