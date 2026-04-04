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Hubo fuerte castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto pasó

El 'jefe' tomó la determinación y varios participantes tuvieron que asumir las consecuencias.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
03:44 p. m.
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Durante el Viernes Santo 3 de abril, se llevó a cabo una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Los participantes se dividieron en dos equipos que se denominaron 'Chirretes' y 'Neas'.

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El primer equipo, que fue el de 'Chirretes', estuvo integrado por Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Valentino Lázaro, Mariana Zapata, Aura Cristina Geithner, Marilyn Patiño y 'Campanita'.

Mientras tanto, en el otro grupo estuvieron Juan Carlos Arango, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Karola, Eidevin López y Beba de la Cruz.

En esta ocasión, los equipos jugaron un 'bingo' y, dependiendo de las balotas que iban saliendo, tuvieron que realizar varios retos incómodos.

Por lo tanto, tras completar todo el tablero en un tiempo menor, el equipo denominado 'Neas' se quedó con la victoria y obtuvo el beneficio de disfrutar una mesa de postres.

Pero, sus contrincantes contaron con una suerte diferente y tuvieron que asumir un fuerte castigo. ¿Cuál fue?

Este fue el castigo que se impuso en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Todos los famosos que hicieron parte del grupo llamado 'Chirretes', tuvieron que disfrazarse de peces y encerrarse en un acuario que estaba ubicado en la terraza de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Sin embargo, las reglas fueron claras: debían ingresar de a parejas y durar 10 horas cumpliendo el reto.

¿Qué participantes están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de la jornada de nominación del miércoles, varios famosos utilizaron los poderes obtenidos al contestar las llamadas del 'jefe' y revolucionaron la placa de nominación.

En consecuencia, los habitantes que están en riesgo de quedar eliminados el domingo 5 de abril son:

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  • Mariana Zapata.
  • Eidevin López.
  • Marilyn Patiño.
  • Alejandro Estrada.
  • Tebi Bernal.
  • Juan Carlos Arango.

Recuerde conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la transmisiones emitidas en la App y en la señal principal del Canal RCN.

 

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