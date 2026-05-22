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Anuncian “Juntos de Nuevo – Misión Campín”: el concierto de vallenato romántico más esperado del año

“Juntos de Nuevo – Misión Campín” reunirá en Bogotá a grandes leyendas del vallenato romántico como Jean Carlos Centeno, Alex Manga y Binomio de Oro en una noche histórica llena de nostalgia y éxitos

Anuncian “Juntos de Nuevo – Misión Campín”: el concierto de vallenato romántico más esperado del año

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
03:22 p. m.
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El vallenato romántico volverá a tomarse el corazón de miles de colombianos en una noche que promete quedar para la historia.

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El próximo 21 de noviembre, el estadio Estadio El Campín será el escenario de “Juntos de Nuevo – Misión Campín”, un concierto que reunirá a varias de las voces más importantes del género en un mismo escenario.

En tiempos donde las serenatas parecen quedar en el pasado y las canciones románticas ya no dominan las listas, este evento busca revivir la esencia de las historias de amor que marcaron generaciones enteras.

La producción está a cargo de Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos, quienes apostaron por un espectáculo cargado de nostalgia, sentimiento y clásicos inolvidables.

Las leyendas del vallenato romántico se reunirán en una sola noche

El cartel artístico está compuesto por figuras que han sido protagonistas de la historia musical del país. Jean Carlos Centeno llegará con temas que durante años se convirtieron en himnos para los enamorados. A su lado estará Alex Manga, reconocido por interpretar algunas de las canciones más recordadas del vallenato sentimental.

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La noche también contará con la presencia de Binomio de Oro, agrupación legendaria que ha acompañado historias de amor durante décadas. A ellos se suman Nelson Velásquez, Hebert Vargas y Miguel Morales, artistas que siguen siendo referentes del género.

Un concierto pensado para la nostalgia y las emociones

Además de reunir a grandes exponentes del vallenato, “Juntos de Nuevo – Misión Campín” promete una producción de gran formato y una experiencia enfocada en las emociones reales. El evento también tendrá la participación de Daniel Calderón y Los Gigantes, así como Amin Martínez y Alex Martínez, representantes de las nuevas generaciones del género.

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Más que un concierto, el espectáculo busca recordar esas canciones dedicadas, los amores inolvidables y las letras que acompañaron momentos importantes en la vida de millones de personas.

Las boletas estarán disponibles desde el 26 de mayo a las 10:00 de la mañana a través de Tuboleta.

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