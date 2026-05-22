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Habrá temido castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿por qué?

El 'castigo' pondrá en problemas a varios participantes. ¿Cuál será?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
12:21 p. m.
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Este viernes 22 de mayo de 2026, los participantes, junto a sus familiares, jugarán la última prueba de 'Beneficio y Castigo' de la tercera temporada.

Como ha ocurrido a lo largo de la temporada, los habitantes tendrán que mostrar habilidad física para obtener una ventaja y no tener que asumir consecuencias negativas.

¿Sorpresa? ¡Todos estos participantes están en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026!
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¿Cuál será el reto en esta ocasión? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así será la última prueba de 'Beneficio y Castigo' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En el Instagram oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se revelaron los primeros detalles de la prueba de 'Beneficio y Castigo'.

"¡Última prueba de 'Beneficio y Castigo'! Una carrera de obstáculos a contrarreloj donde cada segundo cuenta. ¿Quiénes lograrán el mejor tiempo?", se escribió en el post.

Además, en el banner que aparece en la transmisión de la App del Canal RCN se precisó que el temido castigo que tendrán que enfrentar las personas que pierdan será soportar varios niveles de picante.

¿Cuál será el último 'beneficio' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Antes de que empiece a jugarse la prueba de 'Beneficio y Castigo', el 'jefe' dio a conocer que el premio para los ganadores será una cena especial para cuatro personas.

"Nada de eso": hubo nueva ADVERTENCIA en La Casa de los Famosos Colombia 2026
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¿Quiénes obtendrán la victoria? ¿Cuánto tiempo durará el 'castigo'? Descúbralo conectándose a la App y la señal principal del Canal RCN.

Asimismo, recuerde que el gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 será la próxima semana.

¿Qué participantes están en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la jornada de nominación y los votos del público, los siguientes cuatro participantes quedaron en riesgo de eliminación:

  • Beba de la Cruz (nominada por Mariana Zapata, última eliminada).
  • Valentino Lázaro (nominado por el público).
  • Juanda Caribe (nominado por la casa).
  • Tebi Bernal (nominado por la casa).

Sin embargo, Tebi Bernal tiene reservado un poder de salvación debido a que le ganó la prueba a Alejandro Estrada.

 

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