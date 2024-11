Sorprendió a todos: Sech bajó 45 kilos y así luce ahora

Sech, el cantante reggaetonero panameño que interpreta éxitos como 'volando', 'otro trago' y 'quítenme el teléfono', tomó la decisión de empezar a hacer ejercicio y hasta el momento ha logrado perder aproximadamente 45 kilos.

El artista urbano reveló en una entrevista que se viralizó en cuentas como TikTok las razones por las que decidió hacerse ese cambio y, además, cuánto más peso buscará bajar para cuidar su salud. Estos son los detalles:

¿En qué momento Sech tomó la decisión de bajar de peso?

En la viral entrevista, Sech indicó que tenía una gira musical programada en Europa, pero que no pudo presentarse por unos dolores constantes en su espalda. Por lo tanto, decidió ir al médico y hallaron que sus rodillas se encontraban desgastadas.

Y, adicionalmente, en el momento de los exámenes médicos lo hicieron subirse a una báscula de peso y le arrojó error. Desde ese momento, supo que tenía que encontrar la forma de alimentarse mejor y hacer más ejercicio.

"Cuando me fui a pesar, esto me da risa, la pesa dio error. Entonces me dijeron que me tenía que pesar en otra báscula y ahí entendí que eso no estaba bien en lo absoluto", manifestó Sech.

Por otra parte, reconoció que la primera opción en la que pensó fue en operarse en Medellín, pero que después de hacer los trámites se asustó del procedimiento médico, se enteró de que un conocido de uno de sus amigos había tenido problemas con esa cirugía y concluyó que lo mejor era tomarse un tiempo para hacer dieta y ejercicio.

"Me dio ansiedad, me dio de todo y un día dije que había que parar y tomar este tiempo para organizar esto", aseveró también.

En ese sentido, comenzó a tener disciplina en las rutinas de gimnasio y de alimentación que le asignaron los profesionales y hasta la fecha ha bajado 45 kilos que lo han hecho sentirse mejor de sus dolores de espalda y rodilla.

¿Cuánto más peso buscará perder Sech?

El reconocido cantante panameño ha reconocido que, a pesar de que ha logrado bajar una gran cantidad de peso, no quiere desentenderse del proceso y volver a ganar algunos kilos de más.

Con esa idea en mente, puntualizó que seguirá respetando su rutina de ejercicio y su dieta y que lo ideal sería poder bajar al menos 15 kilos más.