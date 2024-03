Shakira lanzó último dardo a Gerard Piqué en su nuevo álbum: “Se nos perdió el amor”

Una de las separaciones que más escándalo ha generado en el mundo de la farándula fue lo acontecido con Gerard Piqué y Shakira, quienes a pesar de haber terminado su relación en el 2022 todavía siguen siendo el centro de la noticia, esto teniendo en cuenta los diferentes dardos que se han lanzado ambos tras su divorcio.

Sin ninguna duda, las declaraciones más escandalosas son las diferentes frases que ha lanzado Shakira en sus canciones en contra de Gerard Piqué, y las cuales se han convertido en un himno mundial para varias personas despechadas y que terminaron su relación con algunos rencores y odios contra la que sería su pareja sentimental.

Nueva canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué

Tras varias canciones tirándole a Gerard Piqué, Shakira dio a conocer que su nuevo álbum tendrá un nuevo sencillo dedicado a su expareja, el cual es denominado ‘Último’, lo que sería la última dedicatoria que tendría la colombiana con el catalán y que cuenta un resumen rápido de lo que fue su relación de 12 años.

Aunque todavía no se ha dado a conocer la canción, Shakira dio un adelanto de lo las frases que tiene este sencillo, dejando claro que todo fue una experiencia que quedará guardada en ella y en donde aprenderá de los errores cometidos.

“Se nos perdió el amor a mitad de camino / cómo es que te cansaste de algo tan genuino. / No trates de convencerme, te lo pido / que ya está decidido. Nos queda lo aprendido”, son algunas frases de la nueva canción de Shakira.

Esta canción se ha denominado la que sería la despedida absoluta de Shakira y Gerard Piqué, y que ha generado expectativa dentro de la gente, pues muchos han comenzado a tener una cercanía con la colombiana, esto tras lo acontecido con el exjugador del Barcelona.

Shakira habló de lo que representa su ‘Última’ canción

En entrevista con The New York Times, la colombiana dejó claro que se encuentra con ansias por presentar su nuevo álbum a todos sus seguidores, además de que todos conozcan el sencillo ‘Última’, pues el punto final de lo que vivió con Gerard Piqué tras su separación en principios de junio del 2022.

"Es una balada. Teníamos todas las pistas terminadas, pero pensé: 'No, no, no puedo cerrar este álbum. Me voy a ahogar con esta canción. Esto está atrapado aquí, es un quiste, necesito sacarlo”, finalizó.

Vale recordar que el álbum denominado Las Mujeres Ya No Lloran tiene como fecha de lanzamiento el próximo 22 de marzo.