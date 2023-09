¡Apoteósicas! Shakira y Karol G hacen historia en los premios MTV Video Music Awards

La noche del 12 de septiembre de 2023 quedará en la memoria para Shakira y Karol G. En una gala sin precedentes, las artistas escribieron historia en los premios MTV Video Music Awards, evento que reúne a los personajes más importantes del mundo en la industria de la música. En el imponente Prudential Center de New Jersey, Estados Unidos, las colombianas ganaron el premio a la Mejor Colaboración del año en los VMAs 2023, con el tema ‘Te Quedé Grande’, que le canta al desamor y al despecho.

Cantantes colombianas en la cima de los premios MTV

Con alegría, las dos cantantes levantaron la estatuilla y en medio de aplausos, Shakira mencionó: “solo diré tres cosas: ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva Medallo! ¡Que viva Colombia!”.

Shakira and Karol G took the stage to receive the #VMA for Best Collaboration! 👯‍♀️ Shak y Karol G suben al escenario para recibir el premio a Mejor Colaboración en los #VMAs! pic.twitter.com/fU5eugK7Sh — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023

Del mismo modo, el escenario se paralizó con color rosa y verde, con una actuación brillante de la antioqueña, quien resaltó públicamente: "si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es cosa de otro planeta".

I can confidently say that everyoneee was on their feet during @karolg’s #VMA performance 💗👏 pic.twitter.com/YdXTbOz3Bk — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

Shakira hizo récord en la industria musical

La barranquillera hizo historia al convertirse en la primera latina en recibir el premio ‘Michael Jackson Video Vanguard’, un título de talla internacional obtenido gracias a su contribución a la música.

Con una puesta en escena impecable, la colombiana puso a cantar a todos los espectadores, mientras bailaba con un traje de lentejuelas doradas y su cabello rizado, acompañada de bailarines y una banda musical.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023

Con emoción logró una presentación espectacular llena de baile, sonido y luces que cautivaron a los asistentes del majestuoso escenario. Finalizado el show, Shakira agradeció al público: “Esto es para ustedes, para mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante, los quiero muchísimo”. “Gracias a mis fans que siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Agradecimientos por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas”.

Su actuación fue tan apoteósica que puso a cantar y a bailar a Taylor Swift, quien conquistó nueve premios de los once a los que estaba nominada.

Miren este vídeo de Taylor cantando Shakira para tener un precioso miércoles. pic.twitter.com/fFcoHnCIqG — emi (@eeemiliano) September 13, 2023

