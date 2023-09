Miss Universe Colombia: así se transformó el certamen de belleza en pro de la inclusión

Esta edición de Miss Universe Colombia 2023 que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla el pasado sábado 2 de septiembre, ha conmovido a todos los colombianos. La triunfadora fue Miss Casanare, Camila Avella, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y con una hija en recibir esta corona.

Ante la victoria de Avella, decenas de usuarios se han preguntado: ¿Cómo eran las normas antes en Miss Universe y por qué no se le permitían a las madres y esposas participar?. Sin duda alguna, este cambio representa un gran avance hacia la inclusión para que más colombianas puedan aspirar a ser reinas de belleza.

Cabe resaltar que la transformación de las reglas se dio en 2022, cuando la compañía informó mediante su cuenta de Instagram que las nuevas normas empezarían a aplicar a partir de la edición 72, es decir, en el certamen de 2023. Para ello, se permitió la participación de mujeres casadas -bien sea que lo hayan estado en el pasado o lo estén actualmente-, que tengan hijos o que estén en proceso de gestación y se amplió el rango de edad hasta los 28 años.

¿Cuáles eran las antiguas normas de Miss Universe?

Uno de los requisitos que siempre ha estado implícito en este certamen es ser alta y delgada. Muchas agencias de modelaje piden como requisito cumplir con un peso máximo y una estatura mínima. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a los desórdenes alimenticios que tantas reinas de belleza han sufrido por alcanzar estos estándares, los actuales certámenes no son tan estrictos.

Además, antes no se permitía la inscripción de mujeres en proceso de gestación o con hijos. El motivo iba muy de la mano con el requisito anterior, puesto que el estar embazadas o haber pasado por esta etapa podía alterar la contextura de su cuerpo.

Ahora, el certamen da la posibilidad a mujeres que ya son madres, como la recién coronada Miss Universe Colombia, de disfrutar este logro junto a sus hijos.

Otra de las reglas que regían antiguamente era el no estar casada o nunca haber contraído nupcias. La organización no consideraba pertinente que una mujer con este estado civil estuviera en el certamen, aunque la demanda de modelos en esta condición que querían concursar era muy alta, por lo que se hizo la respectiva modificación.

Además, el rango de edad anteriormente era de 17 a 24 años. Sin embargo, esto no era inclusivo y ejercía una fuerte presión en las aspirantes que pensaban que por ser de una edad más avanzada no eran consideradas bellas. No obstante, la brecha se amplió y se determinó que sería de 18 a 28 años.