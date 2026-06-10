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En primer plano: se reveló NUEVA FOTO de cómo quedó el estadio El Campín de Bogotá tras conciertos de BTS

Los fanáticos del fútbol están a la expectativa del estado del terreno de juego para los partidos de Millonarios y Santa Fe.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Forero

octubre 06 de 2026
07:47 a. m.
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El pasado 2 y 3 de octubre, BTS, la importante agrupación de k-pop, realizó dos conciertos del más alto nivel en el estadio El Campín de Bogotá.

En medio de la gira 'BTS World Tour Arirang', la banda de Corea del Sur se presentó en un escenario 360 que estuvo ambientado con un impresionante juego de luces y pirotecnia.

Primeras imágenes de cómo quedó El Campín tras los conciertos de BTS en Bogotá
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En cada uno de los shows, se reunieron más de 53.000 asistentes, superando los ingresos que tuvieron Karol G, J Balvin y Colday en Bogotá.

Además, tras los eventos, la logística continúa realizando el desmonte del escenario para que el 'coloso de la 57' vuelva a quedar disponible para que se juegue fútbol en la capital de la República.

En medio de ese escenario, en las últimas horas se conoció una foto en primer plano de cómo quedó la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Esta es la nueva foto que se reveló sobre el estado de la grama de El Campín tras los conciertos de BTS

Un usuario identificado como @lavidaporlosco en X, compartió una imagen en la que se pudo evidenciar que la grama alcanzó a levantarse y quedó con tierra.

Sin embargo, Sencia, la empresa que está a cargo de la renovación del estadio Nemesio Camacho El Campín, ha indicado que a la grama se le realizará un mantenimiento agendado y que estará en óptimas condiciones para los próximos partidos de Independiente Santa Fe y Millonarios.

¿Cuándo vuelven a jugar Independiente Santa Fe y Millonarios en El Campín?

De acuerdo con la programación de la Dimayor, Independiente Santa Fe, en el 'coloso de la 57', enfrentará a Jaguares el próximo miércoles 14 de octubre.

Ese partido será válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026 II e iniciará a las 6:30 de la tarde.

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Entre tanto, Dimayor ha estipulado que Millonarios, también en el estadio El Campín, se medirá vs. Once Caldas en la noche del martes 13 de octubre.

El encuentro corresponderá a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026 II y comenzará a las 8:30 p.m.

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