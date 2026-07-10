Rutas especiales y servicios zonales disponibles para concierto de Iron Maiden y Rock al Parque en Bogotá: esto informó TransMilenio

El próximo domingo 11 de octubre, Bogotá y el Vive Claro vibrarán con la llegada de la icónica banda británica de heavy metal, Iron Maiden, en el marco de su gira mundial 'Run For Your Lives World Tour' con la que celebran sus 50 años de trayectoria.

La hora programada para el inicio del show de Iron Maiden está pactada para las 8:30 p.m. y con una duración aproximada de 2 horas, por lo que la hora de salida de los asistentes será a altas horas de la noche; a raíz de esto y con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, TransMilenio ha habilitado servicios especiales en sus troncales para el retorno a casa de los fanáticos.

TransMilenio contará con rutas especiales durante la salida del concierto de Iron Maiden

TransMilenio ha informado que las estaciones más cercanas al recinto, que son CAN - British Council y Salitre El Greco - Vive Claro, tendrán en su horario habitual diferentes rutas disponibles para que los asistentes lleguen al concierto, además de más de 30 servicios zonales entre la Avenida 68 y la Calle 53.

De igual forma, las estaciones mencionadas anteriormente también ofrecerán servicios troncales especiales para acoger a todos los asistentes al concierto una vez este finalice; desde la estación Salitre El Greco - Vive Claro se podrán tomar buses con destino a los portales El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio y desde CAN - British Council estarán disponibles las rutas hacia los portales Suba, 80, Américas y Norte y la frecuencia de buses se determinará de acuerdo a la demanda de usuarios, informó la entidad.

TransMilenio también informó que no habrá ampliación de los servicios alimentadores, por lo que los usuarios deberán planear con antelación su recorrido desde los diferentes portales.

Rock al Parque 2026 también se celebrará el fin de semana del 10 al 12 de octubre

Además del concierto de Iron Maiden, el próximo fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre tendrá lugar la celebración del festival Rock al Parque 2026 en el Parque Simón Bólivar y, al igual que con los asistentes al show del 11 de octubre en el Vive Claro, TransMilenio ha habilitado dos estaciones más con servicios especiales para el regreso de los usuarios.

Las estaciones de la troncal de la carrera 30, 7 de Agosto y Movistar Arena contarán con horarios extendidos los tres días de festival con servicios disponibles hacia 8 portales y con despachos de los buses según la demanda de usuarios lo requiera.