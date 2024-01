Sofía Vergara fue vista con Lionel Messi en Miami: la actriz hasta se animó a bailar vallenato

Sofía Vergara es una de las actrices del momento, pues el próximo miércoles se estrenará 'Griselda', una miniserie de Netflix sobre la vida de Ana Griselda Blanco Restrepo, conocida como 'La viuda negra'. La intérprete barranquillera, de 51 años, encarnará a la fallecida narcotraficante del cartel de Medellín, quien patrocinó a Pablo Escobar y fue pionera de la movilización de cocaína en Miami.

Vergara, quien se hizo famosa por su rol de Gloria Delgado-Prichett en la reconocida serie 'Modern Family', tendrá un nuevo rol protagónico. Para esta producción, la atlanticense trabajó al lado de grandes colegas de la talla de Diego Trujillo y Paulina Dávila. Cabe resaltar que Karol G hará su debut en la pantalla chica, pues le dará vida a 'Carla' una de las mejores amigas de 'La madrina de la cocaína'.

Después de promocionar 'Griselda' en Bogotá, Vergara viajó a la 'ciudad del sol', donde la criminal cartagenera vivió una parte importante de su vida. La artista aprovechó su estadía en Miami para compartir con amigas y allegados. El domingo pasado, asistió a Papi Steak, un lujoso restaurante en el que coincidió con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

Sofía Vergara fue vista con Lionel Messi en Miami

Después de disputar un amistoso con Inter Miami en El Salvador, Messi volvió a Estados Unidos. 'La Pulga' salió a cenar con sus amigos y ex compañeros en el Barcelona, Suárez, Busquets y Alba. Antonela Roccuzzo, Sofia Balbi, Elena Galera y Romarey Venura, sus respectivas parejas, también estuvieron presentes.

El astro argentino, reciente ganador del premio 'The Best', no dudó en sacarse una foto con la actriz colombiana. Vergara cautivó a todos los asistentes con su sonrisa, personalidad y baile. En un video que subió a su cuenta de Instagram, la artista nacida en 'la arenosa' mostró sus habilidades en la pista, al son de 'Caracoles de colores', una canción de Diomedes Díaz e Iván Zuleta.

Video de Sofía Vergara bailando vallenato en Miami