Star+ deja de funcionar a partir de este 25 de junio ¿Qué pasará con sus usuarios?

Tras poco más de un año de existencia, la plataforma de streaming Star+ cesa sus operaciones a partir del 26 de junio de 2024. La decisión, tomada por The Walt Disney Company, marca el fin de una etapa y el inicio de una nueva era para los suscriptores de la región latinoamericana.

Ante esto, muchos suscriptores de esta plataforma se han preguntado que pasará con el futuro de sus cuentas y todos sus contenidos favoritos.

¿Qué pasará con los suscriptores de Star+?

De acuerdo a lo informado por la compañía, los usuarios de Star+ no perderán ningpun beneficio. La biblioteca de Star+, incluyendo series aclamadas como "Only Murders in the Building", "Dopesick" y "The Great", así como los contenidos deportivos del canal ESPN, se integrará por completo a la plataforma Disney+.

De esta manera, a partir del 26 de junio, los suscriptores de Star+ tendrán acceso a un catálogo aún más extenso y diverso, que reúne lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y ESPN, todo en un solo lugar.

Todos los suscriptores de Star+ serán migrados automáticamente a Disney+ sin costo adicional a partir del 26 de junio. A partir de esa fecha, solo necesitarás la aplicación o el sitio web de Disney+ para disfrutar de todo el contenido.

Estos son los planes de suscripción de la nueva plataforma