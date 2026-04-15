¿Traición?: las reveladoras escenas que el cine de La Casa de los Famosos mostró

La décimo cuarta semana de juego inició con una de las eliminaciones más polémicas y comentadas hasta el momento ya que Karola Alcendra se convirtió en la primera eliminada de la tercera temporada en salir del juego por el voto en negativo.

Sin embargo, las tensiones no han parado en el juego ya que ahora el cine ha vuelto para revolucionar la tranquilidad de todos en la competencia.

¿Qué pasó con el cine de La Casa de los Famosos?

La novedad tomó por sorpresa a todos los jugadores, quienes manifestaron su asombro y expectativa ante una de las dinámicas más controversiales dentro de la casa más famosa del país.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas ya que Alexa, Tebi y Alejandro protagonizaron un momento revelador al observar escenas en las que cada uno habría hablado a las espaldas del otro.

El principal factor de discusión fueron las declaraciones que ambos hombres hicieron sobre los comportamientos de Alexa, su manera de jugar y la relevancia de las votaciones que ha obtenido en las semanas más recientes.

Algunas de las escenas tomaron por sorpresa a la mujer, quien no dudó en realizar expresiones de asombro al percatarse de lo que se estaba murmurando a su alrededor.

La situación la llevó a cuestionar las amistades que se han conformado en dicho punto de la competencia. El comentario generó reacciones en los demás ya que incluso Valentino le expresó que él sí había logrado conformar amigos reales en la casa más famosa del país.

A la polémica también se sumó ‘Campanita’, quien recalcó que también había logrado conformar amistades en el juego y realizó comentarios relacionados con la importancia de jugar en solitario.

Mariana y Beba aumentan su confrontación

Por otro lado, el disgusto entre Mariana Zapata y Beba de la Cruz ha escalado a un nivel superior a raíz de los contenidos que fueron exhibidos en el cine más reciente. Aunque las famosas ya habían sostenido una discusión durante la prueba de presupuesto, los clips revelados por el ‘Jefe’ generaron una mayor tensión entre ambas.

Esto llevó a Mariana a tener una conversación en solitario con Valentino para compartirle sus disgustos con Beba, pues explicó que ya no la “soporta” y no quiere compartir la habitación del poder con ella.

No obstante, Zapata no se percató de que estaba siendo escuchada por su compañera que estaba escondiéndose detrás de la pared. Por esto, la decisión fue determinante ya que, gracias a la guía del ‘Jefe’, Beba sacó sus pertenencias del cuarto para dormir en la habitación calma una vez más.