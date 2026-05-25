Murió reconocido actor y director de cine: era sobrino de Gabriel García Márquez

En la industria del cine de Colombia hay un luto profundo debido a que murió un reconocido actor y director de cine.

Esteban García Garzón, que era el sobrino de Gabriel García Márquez, nació en Londres y trabajó en la primera adaptación de 'Cien años de soledad' al teatro, falleció en los últimos días.

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La noticia fue confirmada por el Centro Internacional para el legado de Gabriel García Márquez y el Patrimonio Fílmico Colombiano.

No obstante, no se han proporcionado detalles acerca de las causas de su repentino fallecimiento.

Este fue el mensaje del Centro Gabo tras la muerte de Esteban García Garzón, el actor y director de cine

El Centro Internacional para el legado de Gabriel García Márquez lamentó la pérdida de Esteban García y le envió un solidario mensaje a sus familiares.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Esteban García Garzón, actor, director, guionista y realizador, miembro querido de nuestra comunidad, hijo de Eligio García Márquez y Myriam Garzón, y sobrino de Gabriel García Márquez. Nuestras condolencias a su familia en este momento de dolor", escribieron.

Además, el Patrimonio Fílmico Colombiano exaltó su talento y su intención de trasladar 'Cien años de soledad' al formato audiovisual.

"Hoy despedimos a Esteban, creador incansable y pensador del encuentro escénico, cuya vida estuvo marcada por el viaje, la investigación y el diálogo entre culturas. Fue actor, dramaturgo, director y cineasta; exploró el teatro antropológico, la filosofía, los ritos indígenas y el cine como formas de conocimiento y memoria", se comenzó escribiendo.

"Desde la creación de la Fundación Fiti junto a su tío Gabriel García Márquez, pasando por la primera adaptación teatral de 'Cien años de soledad', hasta su obra cinematográfica presentada y premiada en escenarios como Cannes, Clermont-Ferrand, MoMA y numerosos festivales internacionales, Esteban dejó una huella profunda y generosa", se añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Esteban García Garzón, el actor y director de cine, tras su muerte

Después de que se confirmó la muerte de Esteban García, los seguidores de su trabajo escribieron múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Estoy de muerte, lo conocí desde niño cuando estaba en el colegio", "descansa en paz, Esteban", "esto me rompe el alma", "doy gracias al cine que nos permitiera conocernos", "lo siento mucho", "vuela alto, amigo", "esta es una noticia muy triste" y "qué pérdida tan trágica", han sido algunas de las reacciones.