Cómo viajar a Cannes desde Colombia: turismo, cine y vuelos

El encanto de la Costa Azul: más que el Festival de Cine de Cannes

Cannes se ha ratificado a lo largo de los años como uno de los destinos turísticos más sofisticados y deseados de Europa. Aunque es mundialmente reconocida por ser la sede del evento cinematográfico más prestigioso del planeta, esta ciudad costera ofrece mucho más que alfombras rojas. Se ha convertido en un símbolo indiscutible del arte, el lujo, la cultura y, sobre todo, del envidiable estilo de vida mediterráneo.

Cada año, miles de turistas de todas las latitudes llegan atraídos por sus playas de aguas cristalinas sobre el mar Mediterráneo, una maravillosa gastronomía francesa que deleita los paladares más exigentes, el confort absoluto de sus hoteles de lujo y sus exclusivas boutiques de diseñador. Es un escenario donde el glamur se respira en cada rincón, permitiendo a cualquier viajero sentirse como el protagonista de su propia película.

¿Cómo viajar a Cannes desde Colombia de forma rápida y cómoda?

Disfrutar de la excelencia cultural francesa hoy es más fácil que nunca para el mercado latinoamericano. Gracias a la conectividad internacional de aerolíneas como Air France, los viajeros colombianos tienen la posibilidad de acceder a este exclusivo destino de manera fluida, conectando directamente desde Bogotá a través del imponente hub en el aeropuerto de París.

Esta apuesta por acercar a los colombianos a experiencias internacionales de alto nivel permite que el sueño de recorrer el icónico bulevar de La Croisette esté a solo un vuelo de distancia. Además, como socio oficial del Festival de Cine de Cannes durante 46 años, la aerolínea ha cultivado una relación estrecha con el mundo audiovisual que transforma el viaje mismo en una experiencia cultural.

El séptimo arte en el aire: 4 películas de Cannes imperdibles

Es imposible hablar de esta ciudad sin hacer referencia a su icónico festival, el cual, con 78 ediciones a sus espaldas, es el gran termómetro de la industria. Cada mayo, directores, productores, actores y periodistas globales se dan cita para fomentar el séptimo arte.

Afortunadamente, gracias al streaming y a las plataformas de entretenimiento a bordo, estas historias viajan por el mundo. Si planeas un viaje a Europa, estas son cuatro recomendaciones con el "Sello Cannes" que puedes disfrutar a miles de pies de altura:

¡Viva María! de Louis Malle (1965) : Un clásico inolvidable protagonizado por Brigitte Bardot y Jeanne Moreau , que combina aventura, comedia y música en medio de una trepidante lucha revolucionaria.

: Un clásico inolvidable protagonizado por , que combina aventura, comedia y música en medio de una trepidante lucha revolucionaria. Anatomía de una caída de Justine Triet (2023) : Ganadora de la prestigiosa Palma de Oro. Un thriller psicológico fascinante que sigue a una familia aislada en los Alpes franceses cuya rutina se rompe tras una misteriosa tragedia.

: Ganadora de la prestigiosa Palma de Oro. Un thriller psicológico fascinante que sigue a una familia aislada en los Alpes franceses cuya rutina se rompe tras una misteriosa tragedia. Perfect Days de Wim Wenders (2023): Una obra maestra sobre la belleza de la cotidianidad. Acompaña la rutina de un hombre que limpia baños públicos en Tokio y encuentra la paz en la música, la fotografía y los pequeños detalles.

Una obra maestra sobre la belleza de la cotidianidad. Acompaña la rutina de un hombre que limpia baños públicos en Tokio y encuentra la paz en la música, la fotografía y los pequeños detalles. Sentimental Value de Joachim Trier (2025): Reciente ganadora del Grand Prix en Cannes y aclamada por la crítica, es una cinta ideal para los amantes de las historias íntimas y profundamente emocionales.

Turismo sostenible: el compromiso ambiental de volar a Francia

El viajero moderno no solo busca confort, sino también responsabilidad ambiental. En este contexto, la industria aérea se transforma. Con 90 años de historia, Air France se ha comprometido plenamente a reducir su huella de carbono a través de la modernización de su flota y la integración de combustible de aviación sostenible (SAF).

La meta es clara: reducir las emisiones de CO2 en un 30% por pasajero-kilómetro para 2030, en comparación con los niveles de 2019. Además, promueven soluciones intermodales en colaboración con la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), permitiendo a los turistas recorrer Francia de una manera mucho más respetuosa con el medio ambiente.