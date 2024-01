Hollywood está de luto: Christian Oliver, actor alemán, murió junto a sus hijas en accidente aéreo

El jueves pasado, ocurrió una tragedia en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Christian Oliver, actor alemán nacionalizado estadounidense, falleció junto a sus dos hijas en un accidente aéreo. El artista, de 51 años, había figurado en películas como 'Speed ​​Racer' y 'Valkyrie'.

"Según las autoridades, el avión monomotor despegó el jueves por la tarde del aeropuerto JF Mitchell en Bequia, una pequeña isla y parte de las naciones caribeñas de San Vicente y las Granadinas, y se dirigía a la cercana Santa Lucía cuando se estrelló", así lo informó 'Deadline'.

En el accidente fallecieron las pequeñas hijas de Christian Klepster (su nombre original), Madita Klepser, de 12 años, y Annik Klepser, de 10. Robert Sachs, propietario y piloto del monomotor de dimensiones reducidas, también perdió la vida en el siniestro.

"Poco después del despegue, el avión experimentó dificultades y cayó en picado hacia el océano. Los pescadores y buzos de Paget Farm acudieron al lugar del incidente en sus barcos para prestar ayuda", así lo informó la Policía Real de San Vicente y las Granadinas en un comunicado proporcionado a los medios de comunicación. Los cuatro cuerpos fueron recuperados por personal de la Guardia Costera y enviados a la morgue de Kingstown.

VIDEO: Actor Christian Oliver and his two young daughter have tragically been killed in a plane crash in the Caribbean.



The victims of the crash have been identified as Christian Klepser, 55, Madita, 10, and Annik, 12.



The pilot was also killed in the crash.



Christian… pic.twitter.com/5Tk4KtLcv2