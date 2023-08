Vendedora ambulante reveló la cifra que alcanza a ganar trabajando solo tres horas

Decenas de personas salen diariamente a vender sus artículos en el sistema público de transporte. Maní, artesanías, dulces, accesorios para el celular y joyas son algunos de los productos que más se encuentran en las estaciones de Transmilenio y puentes peatonales.

De seguro alguna vez se ha preguntado cuánto dinero obtienen en este trabajo. Ante las dudas de los usuarios, una joven que labora como vendedora ambulante realizó un video en TikTok mostrando las ganancias que obtuvo en un día.

"Cabe resaltar que todo esto varía, o sea, hay días que me hago más y hay días que me hago menos. No sé cuánto me voy a hacer hoy y por eso quiero que me acompañen", señaló la mujer.

La joven indicó que con el primer carro de venta obtuvo 20 mil pesos y con el segundo, 40 mil pesos. Para esto habría pasado menos de una hora y ya había ganado 60 mil pesos.

Durante el resto del día ganó 30 mil pesos adicionales en el tercer carro y 10 mil pesos en el cuarto. En total, su utilidad fue de 100 mil pesos.

La joven aclaró que solamente laboró durante tres horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Indicó que decidió irse para su casa porque había comenzado a llover, pero que de no ser por el clima habría seguido trabajando.

"¿Ustedes creían que una persona que vende en los buses se puede llegar a hacer esta cantidad de plata en menos de cuatro horas?", concluyó Aldana preguntándole a sus seguidores.

La polémica desatada

El video no tardó mucho en hacerse viral y a muchos usuarios se les hizo poco creíble la idea de que una vendedora ambulante pudiese ganar tanto dinero en tres horas, por lo que señalaron que la mujer estaba mintiendo sobre sus utilidades.

Por su parte, otros argumentaron que no estaba teniendo en cuenta los gastos que implicaba comprar los productos para mantener su negocio, por lo que sus ganancias reales debieron haber sido menores.

"Es mentira. Hay vendedores que solo se hacen 20 mil pesos en todo un día. No todos corren con la misma suerte", "Pues si se hacen buena plata, ya toca mirar cuánto queda de ganancia, depende de que es lo que venden", "Todo eso es mentira, nada más es para conseguir seguidores. No coman cuento, ¿por qué no dice qué vende?", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué vende en los buses?

Ante las opiniones de los usuarios, la mujer contó a su audiencia cuáles son los productos vende en los buses.

En un segundo video, la joven mostró dos envases, uno verde y uno amarillo, los cuales contendrían pomadas medicinales para curar dolores musculares, articulares e incluso menstruales.

Una las cremas, según explicó Aldana, está hecha a base de cannabis, coca y mentol. La segunda contiene caléndula, azufre y penicilina.

La vendedora señaló que este tipo de productos medicinales tienen una gran demanda y que son muy efectivos para muchas afecciones que presentan por comúnmente por varias causas.